Ekstraklasowym piłkarzom płacą... kibice. Akcja "Adoptuj zawodnika" przynosi efekty

Idea akcji jest prosta: kibic-sponsor zobowiązuje się do "adopcji" jednego z piłkarzy i bierze na siebie opłacanie jego pensji do końca bieżącego sezonu. Prezes klubu uważa, że dzięki temu przyciągnie do Treasure Beach FC lokalnych przedsiębiorców, którzy chcieliby pomóc zespołowi, ale nie są na tyle zamożni, by spełnić warunki do zostania jednym z głównych sponsorów ekstraklasowicza.

ZOBACZ TAKŻE: Doktorat Mikela Artety. Hiszpan wydał 690 mln euro na wskrzeszenie Arsenalu

- Zawsze chciałem mieć trzy poziomy sponsoringu. Wiedzieliśmy, ile dostaniemy z Wray and Nephew Jamaica Premier League, wiedzieliśmy, ile dostaniemy od głównych sponsorów, ale wpadliśmy na pomysł, że ci, którzy nie dysponują tak dużymi środkami, również mogą włączyć się w pomoc klubowi. To właśnie dla nich stworzyliśmy akcję "Adoptuj zawodnika". Potencjalnym darczyńcom wysyłamy widełki płacowe: od najmniej do najlepiej zarabiających graczy, a każdy może "zaadoptować" jednego piłkarza, zobowiązując się do opłacania jego kontraktu - powiedział dziennikowi "Jamaica Observer" Jason Henzell, prezes klubu.

Jamajskie media podają, że pomysł nie jest nowy. Podobną akcję zorganizował już w latach 90. Horace Burell, były prezes tamtejszej federacji piłkarskiej, który przed mundialem w 1998 roku zachęcał największe krajowe korporacje do premiowania popularnych "Reggae Boyz".

Akcja "Adoptuj zawodnika" przynosi jak na razie efekty. Jak podaje "Jamaica Observer", bardziej zamożni fani Treasure Beach FC wzięli już na siebie pensje 12 graczy. Prezes Henzell marzy jednak, by "zaadoptowani" zostali wszyscy zawodnicy z liczączej 25 osób kadry pierwszego zespołu.

W pierwszej kolejce Wray and Nephew Jamaica Premier League drużyna Treasure Beach FC przegrała na wyjeździe 0:1 z Humble Lions.

RI, Polsat Sport