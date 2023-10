Dla jednych cenny punkt. Dla drugich ogromny niedosyt. Nie milkną echa meczu Rakowa Częstochowa ze Sportingiem Lizbona. Meczu, w którym mistrzowie Polski grali z przewagą jednego zawodnika, ale stracili kapitana - Zorana Arsenicia. Chorwat z powodu kontuzji zmuszony był opuścić boisko.

Kontuzje od początku sezonu dręczą piłkarzy Dawida Szwargi. Aktualnie poza Arsenicem, z gry w Rakowie ze względu na różne dolegliwości lub trwającą rekonwalescencję są wyłączeni także Ivi Lopez, Stratos Svarnas, Daniel Szelągowski, Adrian Gryszkiewicz, Łukasz Zwoliński i Deian Sorescu. Zdaniem Romana Kołtonia trener Mistrzów Polski dobrze zarządza kryzysem. Inne zdanie na ten temat ma Tomasz Hajto, który podzielił się swoją opinią na łamach programu Cafe Futbol.

- Jaki kryzys? Ja na to nie patrzę w ten sposób. Niech Dawid Szwarga cieszy się, że jako asystent, po zdobyciu mistrzostwa Polski dostał szansę prowadzenia Rakowa Częstochowa, bo nie każdy taką szansę dostaje. Ja nie wiem, czy to jest dobry trener i czy to będzie dobry trener. Na dziś dzień jest pierwszym trenerem od pięciu miesięcy. Nie mówmy o kimś, że jest dobrym trenerem po pięciu miesiącach. Widać, że coś ma, że nieźle sobie radzi i tym zarządza, ale my to tak ze skrajności w skrajność. Za rok jak mu nie pójdzie dobrze, że jest źle. Ja go ocenię za rok, jak Raków będzie w pierwszej trójce i wyjdzie z grupy Ligi Europy - dodał były reprezentant Polski.

W dalszej części rozmowy Hajto odniósł się również do wysokich wymagań względem klubu z Częstochowy. Jego zdaniem kluczowym aspektem oceny Mistrzów Polski jest fakt, że dysponują dużym budżetem.

- Raków jest w pierwszej trójce jeśli chodzi o budżet w Polsce. Ten klub płaci dziś takie pieniądze, jak płacą kluby za granicą. Ten klub ma potężny budżet - zaznaczył Hajto.

Ekspert Cafe Futbol poruszył również temat kontuzji, które dręczą klub z Częstochowy.

- Ja nie widziałem treningów Rakowa. Może jeden trening zrobiony przez Dawida Szwargę był za mocny. Być może po meczu było za mało czasu na regenerację - podsumował Tomasz Hajto.

