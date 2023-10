Trudny początek siatkarzy polskiego zespołu! Musieli przejechać 1500 kilometrów

Początek ligi nie rozpieścił zespołu z Suwałk. 23 października rozpoczął się ich tygodniowy maraton PlusLigi. W pierwszej kolejce zagrali na wyjeździe z beniaminkiem - Exact Systems Hemarpol Częstochową. Mecz zakończył się w poniedziałek około 20:00, a w czwartek o 16:00 suwałczanie podejmowali u siebie Asseco Resovię Rzeszów.

To jednak nie koniec, bowiem kalendarz ułożył się dla siatkarzy Ślepska tak, że w poniedziałek, 30 października, w Katowicach zagrają z tamtejszym GKS-em.

Dwa mecze wyjazdowe oraz jeden domowy nie są koszmarem dla żadnego zawodnika występującego w PlusLidze. Biorąc jednak pod uwagę położenie geograficzne Suwałk oraz miast, do których sportowcy musieli się udać, sprawa nieco się komplikuje. Trasa Suwałki-Częstochowa-Suwałki-Katowice to około 1500 kilometrów, co daje średnio ponad 200 kilometrów do przejechania dziennie. Do tego należy dodać, że siatkarze odbywają treningi i - rzecz jasna - grają mecze o punkty.

O niefortunnym kalendarzu mogą mówić także siatkarze Trefla Gdańsk. Przez pierwsze trzy kolejki są gośćmi - najpierw w Katowicach, później w Radomiu. W niedzielę w Wieluniu zmierzą się z zespołem Barkomu Każany Lwów. Zespół z Pomorza podjął jednak decyzję, by po pierwszej kolejce zostać w Katowicach i tam przygotowywać się do spotkania z Eneą Czarnymi Radom. Dzięki temu udało im się uniknąć kolejnego tysiąca kilometrów w trasie.

Dziesiątki godzin w autokarze nie oznaczają jednak słabej dyspozycji. Trefl Gdańsk wygrał oba spotkania, a Ślepsk Malow Suwałki - jedno. Na własnym boisku ulegli siatkarzom z Rzeszowa.

Karolina Potrykus, Polsat Sport