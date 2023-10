Decyzja zapadła! Rywal polskiego klubu wycofał się z europejskich pucharów

– Rozmawialiśmy z przedstawicielami CEV, szukaliśmy rozwiązania. Zaproponowaliśmy rozegranie dwóch meczów u nas. CEV myślała również o rozegraniu jednego, rozstrzygającego spotkania, ale finalnie Hapoel wycofał się z rozgrywek – poinformował dyrektor zarządzający Chemika Radosław Anioł.

Hapoel aktualnie nie trenuje, siatkarki zagraniczne wyjechały z kraju. W związku z sytuacją, rekomendacjami rządu i brakiem zagranicznych lotów z i do Izraela, Hapoel podjął decyzję o wycofaniu się z rozgrywek.



– Na co dzień żyjemy sportem, to dla nas priorytet i robimy wszystko, aby odnieść sukces. Są jednak w życiu sytuacje, kiedy sport schodzi na dalszy plan. To jedna z nich. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi. Aktualnie trudno byłoby mówić o bezpiecznym rozgrywaniu meczów. Życzymy Hapoelowi jak najszybszego powrotu na parkiet i ponownego udziału w rozgrywkach europejskich – powiedział prezes Chemika Paweł Frankowski.

CEV została poinformowana o wycofaniu się z rozgrywek izraelskiej drużyny Hapoel KFAR SABA ❌



Drużyna Grupa Azoty Chemik Police znalazła się w 1/8 finału Pucharu CEV. Siatkarki z Polic na tym etapie rozgrywek zmierzą się ze zwycięzcą rywalizacji Swietelsky Bekescsaba – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Pierwszy mecz tej pary ma zostać rozegrany w Polsce w środę 8 listopada, a rewanż zaplanowano na 15 listopada.

