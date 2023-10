Siatkarska gwiazda wróci do polskiej ligi? "Mam parę propozycji"

Jelena Blagojević od kilku miesięcy jest siatkarką chińskiego klubu Shenzhen Zhongsai. Czy jest szansa, by doświadczona przyjmująca wróciła do Tauron Ligi? – Mam kontrakt do połowy stycznia. Czy będę jeszcze grała? Czy to będzie Polska? Nie wiem. Wiem natomiast, że mam parę propozycji – powiedziała w magazynie #7strefa.

Jelena Blagojević to prawdziwa legenda polskiej ligi siatkarek. Występowała w Chemiku Police (2016–17), a następnie w Developresie Rzeszów (2017–23). Z Chemikiem wywalczyła mistrzostwo Polski, z Developresem sięgnęła po pięć medali – cztery srebrne i jeden brązowy.

Zobacz także: Siatkarska legenda żegna się z polską ligą. "Tu jest mój dom"

Po zakończeniu poprzedniego sezonu serbska przyjmująca rozstała się z rzeszowskim klubem. Została zawodniczką chińskiej drużyny Shenzhen Zhongsai. Jak przyznała w rozmowie dla magazynu #7strefa, wciąż jednak śledzi rozgrywki Tauron Ligi.

– Jestem sześć godzin do przodu, tak więc czasem te mecze są zbyt późno i nie wytrzymam, by je oglądać. Sprawdzam jednak wyniki i wiem kto wygrał, kto przegrał i kto zdobył MVP. Moi znajomi do mnie piszą, można więc powiedzieć, że też tym żyję – powiedziała Jelena Blagojević.

Sezon ligowy w Chinach trwa dosyć krótko. Czy w tej sytuacji jest szansa, by znakomita siatkarka wróciła w najbliższym czasie na polskie ligowe parkiety?

– Jeszcze nie myślałam o tym, co będzie w styczniu. Nie wiem, do kiedy potrwa ten sezon, ostatnio mówiono tu, że do 6 lutego. Ja mam kontrakt do połowy stycznia. Czy będę jeszcze grała? Czy to będzie Polska? Nie wiem. Wiem natomiast, że mam parę propozycji, ale zobaczymy – stwierdziła doświadczona zawodniczka.

Cała rozmowa Bożeny Pieczko z Jeleną Blagojević w materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport