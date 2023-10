Hubert Hurkacz wciąż walczy o zakwalifikowanie się do ATP Finals. Polak jest obecnie dziewiąty w rankingu Race to Turin, który wyłoni ośmiu uczestników imprezy wieńczącej sezon. Wrocławianin będzie miał jeszcze dwie okazje, aby poprawić swoje notowania - trwający właśnie turniej w Paryżu i przyszłotygodniowe zawody w Metz.

Do stolicy Francji Hurkacz przybył tuż po dotarciu do finału w Bazylei. W decydującym meczu nasz najlepszy tenisita musiał jednak uznać wyższość Feliksa Augera-Aliassime'a. Decydujące były tie-breaki, w których to Kanadyjczyk zachował więcej zimnej krwi i wykorzystał zarówno pierwszą piłkę setową w pierwszej partii, jak i pierwszą meczową w drugiej.

Na początek zmagań nad Sekwaną Hurkacz zmierzy się z Sebastianem Kordą. Będzie to ich kolejny pojedynek na przestrzeni niespełna miesiąca. 14 października panowie mierzyli się bowiem w Szanghaju na etapie półfinału. Polak wygrał 2:0, a później triumfował w całej imprezie.

Relacja i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Sebastian Korda na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:30.

JŻ, Polsat Sport