Siatkarski sprint w PlusLidze. Przed nami maraton

Początek rozgrywek PlusLigi nie jest w tym sezonie łaskawy dla siatkarzy. Ze względu na skrócenie sezonu, co było podyktowane dobrem reprezentacji Polski, która w przyszłym roku zagra w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a także utrzymanie 16-zespołowej ligi trzy pierwsze kolejki zostały rozegrane w ciągu 10 dni.

W praktyce oznaczało to, że każda z drużyn grała mecz średnio co trzy dni, co nie tylko pozbawiało zawodników czasu na odpoczynek, ale także na trening. Dla kadrowiczów, którzy ostatnie spotkanie sezonu reprezentacyjnego rozegrali 8 października, był to wyjątkowo intensywny czas.

Drużyna z Jastrzębia-Zdroju jest jedną z czterech, które "meczowy maraton" zakończyły bez porażki. W trzech spotkaniach straciła zaledwie jednego seta z Indykpolen AZS Olsztyn.

Taki sam bilans ma piąty zespół minionej edycji rozgrywek Projekt Warszawa, który na inaugurację pokonał brązowego medalistę z zeszłego sezonu i jednego z faworytów tej kampanii Asseco Resovię Rzeszów 3:1. Trefl Gdańsk natomiast jedynego do tej pory seta stracił w starciu z Eneą Czarnymi Radom.

Komplet zwycięstw ma na swoim koncie także aktualny wicemistrz Polski ZAKSA. Kędzierzynianie mają jednak o jeden punkt mniej niż trzy wyprzedzające ich ekipy, ponieważ mecz z PSG Stalą Nysa wygrali dopiero po tie-breaku.

Siatkarze nie będą mieli jednak zbyt wiele czasu na odpoczynek i trening. Już w czwartek rozpocznie się czwarta kolejka PlusLigi, w piątek natomiast w Katowicach zostanie rozegrany mecz o Superpuchar Polski, w którym aktualny mistrz Jastrzębski Węgiel zmierzy się z wicemistrzem i zdobywcą Pucharu Polski Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

KN, PAP