Beniaminek PlusLigi ma wysokie aspiracje. "Marzenia o medalu są ważne".

Exact Systems Norwid Częstchowa w poprzednim sezonie awansował do PlusLigi i toczy zacięte boje jako beniaminek najwyższej klasy rozgrywkowej. Klub ma ambitne cele oraz wysokie aspiracje, co podkreślił w rozmowie z klubowymi mediami dyrektor zespołu - Łukasz Żygadło.

Klub z Częstochowy nie ma łatwego życia w PlusLidze, która może poszczycić się obecnością dwóch finalistów Ligi Mistrzów czy prawdziwym gwiazdozbiorem mistrzów świata i mistrzów olimpijskich. Mimo to częstochowianie nie poddają się i zamierzają nawiązać walkę z wyżej notowanymi zespołami. Jedną z postaci, która ma pomóc w osiągnięciu celu jest nowy dyrektor klubu, a do niedawna zawodnik - Łukasz Żygadło.

- Zaproponowanie mi tej współpracy było dziełem Krzysztofa Wachowiaka, inicjatora i założyciela klubu Norwid. Warto dodać, że jestem również absolwentem liceum Norwida, a moje związki z klubem sięgają czasów, kiedy podejmowane były starania o powstanie takiego klubu w celu wychowania młodych talentów. W latach działalności klubu przez jego szeregi przewinęło się wielu reprezentantów i zawodników PlusLigi, w tym obecni reprezentanci kraju, tak jak Mateusz Bieniek i Bartosz Bednorz. Częstochowa ma głęboko zakorzenione tradycje siatkarskie, a mieszkańcy miasta są ogromnymi miłośnikami tego sportu - powiedział Żygadło w rozmowie z klubowymi mediami.



Były rozgrywający reprezentacji Polski do niedawna sam aktywnie uczestniczył w boiskowych zmaganiach w Europie jako zawodnik. Czy objęcie nowej roli oznacza trwałe zakończenie kariery?



- Jeszcze definitywnie nie, ale tak jak wspomniałem wcześniej, forma jest, zdrowie jest, a czas na podjęcie decyzji niedługo nadejdzie. Obecnie zajmuję się również kilkoma projektami, jestem związany trochę inwestycyjnie z Częstochową i Śląskiem, więc część swojego czasu spędzam w Polsce - dodał Żygadło.



Jakie cele zatem stawia sobie nowy dyrektor klubu?



- Wyznaczenie ambitnych celów to często droga do osiągnięcia sukcesu. Norwid jest na początku swojej drogi w Pluslidze, jak każdy beniaminek, będzie walczył o jak najlepszy wynik w pierwszym historycznym sezonie. To młody zespół, a wielu zawodników ma aspiracje do gry w reprezentacjach swoich krajów. Oczywiście, marzenia o medalu w Pluslidze czy sukcesach w europejskich rozgrywkach są ważne - powiedział były rozgrywający reprezentacji Polski.

PI, Polsat Sport