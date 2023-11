Zespół ze stolicy Polski jest jedyną niepokonaną drużyną w najniższym fibowskim pucharze. W środę, we własnej hali Legia zmierzy się z najtrudniejszym grupowym rywalem - wicemistrzem Rumunii CMSem CSU Oradea. Relacja i wynik na żywo z meczu Legia Warszawa - CSM Oredea na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Czas na trzecie spotkanie Legii Warszawa w rozgrywkach EuroCup. Zawodnicy ze stolic Polski po dwóch meczach grupowych mają na koncie komplet zwycięstw. W środę we własnej hali zespół prowadzony przez Wojciecha Kamińskiego zmierzy się z teoretycznie najmocniejszym rywalem w grupie - ekipą CSM ORedea.

Zwycięstwo z wicemistrzem Rumunii może znacząco przybliżyć drużynę Legii do awansu do kolejnego etapu europejskich rozgrywek. Goście do tej pory na początku zmagań grupowych przegrali 91:93 z zespołem z Lewic i pewnie pokonali fińską Kataje. Czy dziś "Wojskowi" poradzą sobie z rozpędzonym zespołem z Rumunii?

K.P, Polsat Sport