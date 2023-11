EuroCup: Ratiopharm Ulm - WKS Śląsk Wrocław. Relacja i wynik na żywo

Koszykarze z Wrocławia nie mają w tym roku szczęścia do europejskich pucharów. Na cztery rozegrane spotkania wszystkie kończyły się porażką i to dość bolesnymi. Najbliżej odwrócenia losów spotkania wrocławianie byli w starciu z zespołem z Kluż-Napoki, ale ostatecznie to rumuński zespół zwyciężył różnicą trzech punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowite emocje w meczu Spurs! Zwycięstwo wyrwane w samej końcówce



Tym razem o odwrócenie nieszczęśliwej passy może być jeszcze trudniej, bowiem rywalem Śląska będzie zespół z Ulm, który w tegorocznej edycji EuroCup poniósł tylko jedną porażkę. Staoło się to w starciu z bezapelacyjnym liderem tabeli - Gran Canarią.



Relacja i wynik na żywo meczu Ratiopharm Ulm - WKS Śląsk Wrocław od godz. 19:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport