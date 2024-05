Śląsk tym razem na deskach. Mamy remis w serii!

Rewelacyjna trzecia kwarta pozwoliła Arged BM Stali Ostrów Wielkopolski pokonać WKS Śląsk Wrocław 81:64 w drugim meczu ćwierćfinału play-off ORLEN Basket Ligi. W serii do trzech zwycięstw jest więc remis 1-1. Mecz nr 3 w czwartek o godz. 20:45.

Początek należał do gospodarzy, którzy dzięki zagraniu Krzysztofa Sulimy prowadzili 6:2. Do remisu szybko doprowadził jednak Hassani Gravett, a przewagę dawał Angel Nunez. Po kolejnej akcji tego ostatniego wrocławianie uciekali nawet na siedem punktów. Straty zmniejszali jeszcze Laurynas Beliauskas oraz Rodney Chatman, ale Marek Klassen ustalił wynik po 10 minutach na 14:19.

W drugiej kwarcie straty starał się zmniejszać Tomasz Gielo, a po późniejszym rzucie Chatmana Arged BM Stal przegrywała tylko punktem! Później reagowali na to m. in. Daniel Gołębiowski i Mateusz Zębski, a WKS Śląsk uciekał na siedem punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:44.

Trzecią kwartę zespół trenera Andrzeja Urbana rozpoczął od serii 7:0 i po zagraniu Aigarsa Skele był już remis. Dopiero po czterech minutach odpowiedział na to Daniel Gołębiowski. Po późniejszych rzutach Tomasza Gielo i Ojarsa Silinsa ostrowianie uciekali jednak na sześć punktów. To nie był koniec! Dzięki zagraniu Krzysztofa Sulimy różnica wzrosła do 12 punktów! Ostatecznie po 30 minutach było 61:51.

Wrocławianie w kolejnej części meczu również mieli spore problemy, aby nawiązać rywalizację. Po trafieniu Skele gospodarze prowadzili już 18 punktami. Co prawda WKS Śląsk potrafił jeszcze zbliżyć się na 10 punktów po trójce Marka Klassena, ale na więcej rywale już nie pozwolili. Ostatecznie Arged BM Stal zwyciężyła 81:64.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Aigars Skele z 19 punktami i 11 asystami. Hassani Gravett rzucił 15 punktów dla gości.

ORLEN Basket Liga - 1/4 finału

Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski - Śląsk Wrocław 81:64 (14:19, 23:25, 24:7, 20:13)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 1-1

Stal: Aigars Skele 19, Rodney Chatman 15, Tomasz Gielo 14, Nemanja Djurisic 10, Ojars Silins 8, Laurynas Beliauskas 7, Krzysztof Sulima 4, David Brembly 2, Michał Chyliński 2, Aleksander Załucki 0, Jacek Rutecki 0;

Śląsk: Hassani Grevett 15, Angel Nunez 13, Dusan Miletic 11, Marek Klassen 8, Daniel Gołębiowski 7, Arciom Parachouski 4, Jakub Nizioł 4, Mateusz Zębski 2, Aleksander Wiśniewski 0, Saulius Kulvietis 0.

