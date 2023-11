Borussia Dortmund gra dalej w Pucharze Niemiec. Jeden gol przesądził sprawę

Borussia Dortmund pokonała u siebie TSG 1899 Hoffenheim i awansowała do 1/8 finału Pucharu Niemiec. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Marco Reus.

Trener Edin Terzić dokonał kilku zmian w składzie BVB, odsyłając na ławkę m.in. Matsa Hummelsa, Marcela Sabitzera, Donyella Malena czy Niclasa Fullkruga.

Pierwsza połowa przebiegała zdecydowanie pod dyktando BVB, co jednak długo nie miało przełożenia na wynik. Na pierwszego gola trzeba było czekać do 43. minuty. To właśnie wtedy wynik otworzył Marco Reus, finalizując akcję, w której piłka krążyła między Julianem Brandtem, Giovanni Reyną i Jamie Bynoe-Gittensem.

Po przerwie swoje sytuacje mieli zarówno jedni, jak i drudzy. Żaden z piłkarzy nie wpisał się jednak na listę strzelców. Co więcej, goście kończyli spotkanie w "dziesiątkę" po tym, jak w doliczonym czasie gry z boiska za drugą żółtą kartkę wyleciał Ozan Kabak.

Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim 1:0 (1:0)

Bramka: Marco Reus 43

Czerwona kartka: Ozan Kabak (90+3, TSG 1899 Hoffenheim, za drugą żółtą)

MC, Polsat Sport