Xavi ma powody do radości. Nadchodzi wielkie wzmocnienie Barcelony

FC Barcelona mierzy się w ostatnim czasie z plagą kontuzji. W poprzedniej kolejce ligowej do gry wrócił niedysponowany przez ponad trzy tygodnie Robert Lewandowski. Teraz hiszpańskie media zapowiadają powrót kolejnego rekonwalescenta.

Trener Xavi Hernandez podkreślał latem, że jest zadowolony z kadry, którą dysponuje. Humor zaczął mu się psuć, kiedy ruszyła ligowa rywalizacja. W krótkim czasie kontuzje łapali Ronald Araujo, Pedri, Raphinha, Frenkie de Jong, Jules Kounde i Robert Lewandowski. Innymi słowy - połowa pierwszej jedenastki.

Najszybciej do gry wrócił Araujo. W poprzedniej kolejce - przeciwko Realowi Madryt - dostępni byli już także Raphinha i Lewandowski. Kibice i eksperci zgodnie jednak podkreślali, że Katalończykom brakuje równowagi w środku pola, którą zapewniał de Jong.



Teraz Xavi w końcu doczekał się pozytywnych informacji. Według informacji, do których dotarł dziennik "AS", holenderski pomocnik wyzdrowiał i będzie mógł wystąpić w sobotnim meczu przeciwko Realowi Sociedad. To ogromne wzmocnienie drużyny.



Jednocześnie nie należy spodziewać się, że de Jong zacznie spotkanie w wyjściowym składzie. Najprawdopodobniej piłkarz pojawi się na boisku w drugiej połowie. Początek meczu w sobotę o 21:00.

JŻ, Polsat Sport