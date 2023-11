Łotysz dołączył do Fogo Unii Leszno

Łotysz jest pierwszym nowym zawodnikiem Unii, która w sezonie 2023 zajęła szóste miejsce w ekstralidze. Lebiediew startował wcześniej m.in. w Betardzie Sparcie Wrocław (2017-2018), z którym zdobył dwa medale mistrzostw Polski, a także w ROW Rybnik, a w ostatnich dwóch sezonach był zawodnikiem drużyny z Krosna. Z Wilkami awansował do ekstraligi, by po roku z powrotem spaść do pierwszej ligi. Największym sukcesem łotewskiego żużlowca jest mistrzostwo Europy wywalczone w 2017 roku.

W leszczyńskim klubie na kolejny sezon pozostali m.in. Janusz Kołodziej, Bartosz Smektała, Grzegorz Zengota oraz Keynan Rew. Nowym menedżerem drużyny został Rafał Okoniewski, który zastąpił Piotra Barona.

1 listopada w żużlu otworzyło się okienko transferowe i potrwa ono przez dwa tygodnie.

MC, PAP