Balcerowski drugim strzelcem Panathinaikosu w Barcelonie

22-letni reprezentant kraju w piątek wchodził do gry z ławki rezerwowych i popisywał się skutecznością. Przebywał na parkiecie 17 minut i w tym czasie trafił wszystkie pięć rzutów za dwa punkty i dwa z trzech osobistych, spudłował jedyną próbę zza linii 6,75 m. Miał także cztery zbiórki i blok.



Najwięcej punktów dla ekipy z Aten uzyskał Amerykanin Jerian Grant - 15, Litwin Marius Grigonis dodał 11. Najskuteczniejsi w zespole gospodarzy byli Amerykanin Jabari Parker - 17 i Oriol Pauli - 12.

Balcerowski do występów na najwyższym poziomie klubowym na Starym Kontynencie powrócił po czterech latach (jako nastolatek w sezonie 2018/19 rozegrał w Eurolidze sześć meczów w barwach hiszpańskiej Gran Canarii).

W minionym sezonie Polak cieszył się z kolegami z wygranej w Pucharze Europy i sportowego awansu do Euroligi, a indywidualnie z drugiej nagrody dla najbardziej utalentowanego koszykarza tych rozgrywek - "Wschodzącej Gwiazdy" (pierwszą otrzymał w 2021). Ostatecznie szefowie klubu z Wysp Kanaryjskich ze względów organizacyjno-finansowych nie zdecydowali się na przystąpienie do Euroligi (zastąpiła go Valencia BC).

W innym piątkowym spotkaniu Partizan Mozzart Belgrad uległ na wyjeździe Baskonii Vitoria-Gazteiz 83:84. Kontuzjowany kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka nie znalazł się w składzie serbskiego zespołu.

W tabeli prowadzi Real Madryt (5-0), przed Barceloną (5-1). Partizan (2-4) zajmuje jedenaste miejsce, a mający taki sam bilans Panathinaikos jest dwunasty w 18-zespołowej stawce.

