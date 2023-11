Hit transferowy w ORLEN Basket Lidze Kobiet!

Podstawowa środkowa reprezentacji Polski sezon 2023/24 miała rozegrać w barwach Elitzur Ramla w Izraelu, ale wojna spowodowała, że ligowe rozgrywki w tym kraju nie zostały jeszcze wznowione, a decyzją FIBA Europe drużyny z Izraela nie zagrają też w tegorocznym sezonie Pucharu Europy.

ZOBACZ TAKŻE: Amerykanka pożegnała się z polskim klubem. Na nic zdały się starania włodarzy

Ostatnie trzy sezony 28-letnia Telenga spędziła w Polkowicach, gdzie w sezonie 2022/23 w polskiej ekstraklasie notowała średnio 10,6 punktu i 8,5 zbiórki, a w Eurolidze 7,6 punktu i 6 zbiórek. W reprezentacji Polski w eliminacjach ME 2023 notowała średnio 9 punktów i 10,4 zb. W sumie w biało-czerwonych barwach rozegrała 18 spotkań i zdobyła 183 punkty. Zawodniczka jest w 15-osobowej kadrze powołanej przez trenera Karola Kowalewskiego na mecze z Belgią (8 listopada w Antwerpii) i Litwą (12 listopada w Katowicach-Szopienicach) w el. ME 2025.

- Zdecydowałam się wybrać Gorzów, bo jest to klub, który każdego sezonu walczy o medale w polskiej lidze. Trener Maciejewski był jednym z pierwszych trenerów, który zadzwonił do mnie po powrocie z Izraela. Oferta była konkretnie i rzeczowo przedstawiona, a mi zależało na szybkim powrocie do treningów i do gry, a to wszystko miałam zapewnione w Gorzowie - powiedziała Telenga, cytowana w komunikacie.

fdz, PAP