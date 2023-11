Po porażce w Szczecinie, wicelider piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonia zagra w piątkowy wieczór u siebie ze Stalą Mielec, która przed tygodniem pokonała w Warszawie Legię. - Kluczem do zwycięstwa będzie nasza gra w ataku i zachowanie po stracie piłki - uważa trener białostoczan Adrian Siemieniec. Relacja na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Stal Mielec na Polsatsport.pl.

Faworytem będzie Jagiellonia, która w tym sezonie nie straciła u siebie nawet punktu, ale goście przyjadą do Białegostoku podbudowani wyjazdowym zwycięstwem 3:1 nad wicemistrzem kraju. Stal, która zajmuje 10. miejsce w tabeli i ma o jedenaście punktów mniej niż Jagiellonia, grała przeciwko Legii konsekwentnie w obronie i bardzo skutecznie z kontrataku.

- Kluczem do tego, by takiej grze mielczan zapobiec, będzie nasza gra w ataku i nasza reakcja w momencie straty piłki. To jest na pewno rzecz, którą chcemy skorygować również w kontekście naszego ostatniego meczu z Pogonią Szczecin - mówił Siemieniec w czwartek, na przedmeczowej konferencji prasowej.

- Granie z przeciwnikiem w ustawieniu "piątką z tyłu", to nie jest coś nowego dla nas. Są zachowania, których wymagamy od zawodników w takich sytuacjach i wierzę w to, że one pozwolą nam dostawać się w pole karne i tworzyć sytuacje strzeleckie - dodał szkoleniowiec Jagiellonii.

Nie wiadomo, czy gotowi do gry będą dwaj ofensywni zawodnicy, których brak w Szczecinie był widoczny - Jesus Imaz, a zwłaszcza Afimico Pululu. Siemieniec mówił, że obaj, podobnie jak młody obrońca Miłosz Matysik, wezmą udział w czwartkowym treningu. Po tych zajęciach podjęta będzie decyzja, czy i w jakim zakresie są już gotowi do gry w piątek.

Trener przyznał, że sposób gry Pululu, który umie grać tyłem do bramki i utrzymać się przy piłce mimo ataków kilku piłkarzy przeciwnika, dawał więcej przestrzeni w ofensywie jego kolegom.

W meczu z Pogonią na pozycji napastnika zagrał Jose Naranjo. - Jose jest innym typem zawodnika, niż "Pulu", na pewno bliżej mu sposobem gry do Imaza, ale to nie znaczy, że kompletnie na tej pozycji nie może grać. Po prostu my z nim musimy grać inaczej - zauważył Siemieniec.

Relacja na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:30.

MC, PAP