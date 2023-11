Zaskakujący transfer reprezentanta Polski na horyzoncie! Trafi do legendarnego klubu?

"Rossoneri" mają obecnie problem z obsadzeniem środka obrony. Kontuzjowani są bowiem Pierre Kalulu i Marco Pellegrino, natomiast według doniesień dziennikarzy z Półwyspu Apenińskiego Simon Kjaer nie jest w stu procentach gotowych do gry. Przez to włodarze mediolańskiego klubu szukają nowych rozwiązań.

Jak informuje "La Gazzetta dello Sport" już niedługo szeregi włoskiego klubu może zasilić Jakub Kiwior. Luca Bianchin przekazał, że reprezentant Polski może wrócić do Italii podczas nadchodzącego zimowego okna transferowego. Włodarze AC Milan mają być zainteresowani wypożyczeniem lub nawet definitywnym transferem obrońcy.

Warto przypomnieć, że Kiwior już w przeszłości występował na Półwyspie Apenińskim. Od sierpnia 2021 roku do stycznia 2023 roku reprezentował barwy Spezii, z której trafił do Arsenalu. W sumie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech 17-krotny reprezentant Polski rozegrał 39 spotkań.

Milan, assalto a Kiwior e non solo: tutti i nomi per una difesa da rinforzare https://t.co/aOgzBcK24i — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) November 3, 2023

AA, Polsat Sport