Klub PKO BP Ekstraklasy rozstał się z trenerem. Wywalczył dwa awanse

Skrobacz rozpoczął pracę w Chorzowie pod koniec czerwca 2021 roku tuż po tym, jak Ruch wywalczył awans do drugiej ligi. Pod wodzą doświadczonego szkoleniowca ekipa z Górnego Śląska dostała się najpierw do Fortuna 1 Ligi, a następnie do PKO BP Ekstraklasy.

Utytułowany klub w roli beniaminka zbiera na razie frycowe w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po 13 rozegranych meczach plasuje się w strefie spadkowej z dorobkiem zaledwie ośmiu punktów i bilansem jednego zwycięstwa, pięciu remisów oraz siedmiu porażek. W miniony weekend "Niebiescy" przegrali w Poznaniu z Lechem 0:2.

Ruch do bezpiecznej lokaty traci już siedem punktów. W poniedziałkowe popołudnie klub poinformował, że umowa ze 56-letnim Skrobaczem została rozwiązana za porozumieniem stron.

"Trenerowi serdecznie dziękujemy za podjęcie się misji sportowej odbudowy Ruchu, zaangażowanie w pracę, wiele chwil radości, których dostarczały nam mecze „Niebieskich”, wprowadzenie drużyny do PKO BP Ekstraklasy, ale także za bardzo dobrą współpracę nie tylko na polu sportowym. Życzymy powodzenia w dalszej karierze szkoleniowej. Drzwi na Cichej zawsze będą dla Trenera szeroko otwarte. Do zobaczenia!" - napisano w komunikacie.

Klub niebawem przedstawi nazwisko nowego trenera. Kolejny mecz Ruch rozegra 13 listopada z Radomiakiem Radom.