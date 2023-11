Karta walk gali Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej. Będzie walka o tymczasowy pas

Na galę Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej przygotowano naprawdę mocny fightcard! Przed hitowym pojedynkiem Błeszyński-Tomczak w klatce wystąpią m.in. mający passę 5 wygranych przed czasem Kamil Warzybok, który zmierzy się z „Polskim Orłem” Pawłem Polityło w eliminatorze do mistrzowskiego pasa w limicie do 66 kg. W kolejnej ciekawej walce Samuel Vogt sprawdzi się z Jarosławem Lechem.

Wcześniej kolejny test zaliczy ciekawy prospekt królewskiej kategorii Paweł Oleszczuk nazywany przez kibiców "Polskim Kratosem", którego czeka starcie z ogromnym Michałem Rudzkim. Po dwuletniej nieobecności powróci dawno niewidziany Sylwester Kołecki. Brat złotego medalisty olimpijskiego postara się o piąte zawodowe zwycięstwo w MMA. Wystąpi także Katarzyna Sadura, która ostatnio występowała w Bellatorze. Jej rywalką będzie Francuzka Marie Loiseau znana z walk w Ares FC, Oktagon i Cage Warriors.

Kartę gali Babilon MMA 41 uzupełnia pojedynek K1, w którym 39-letni Rafał Dudek postara się zakończyć jeden z najlepszych w karierze sezonów kolejnym zwycięstwem. Nie będzie jednak łatwo, bo świetną passę legendy polskiego kickboxingu postara się zatrzymać znakomity czeski zawodnik Muay Thai – Štěpán Guba.

Karta walk gali Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej:

Walka o tymczasowy pas w wadze średniej (do 84 kg):

5 x 5 min – Adrian "Ares" Błeszyński (10-6-1) vs Filip Tomczak (10-4-1)



Walka eliminacyjna do pasa w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Kamil Warzybok (5-2) vs Paweł „Polish Eagle” Polityło (7-4)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel „SamKO” Vogt (4-2) vs Jarosław Lech (10-8)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sylwester Kołecki (4-0) vs Przemysław Wełnicki (0-1)



Walka K1 w limicie wagowym do 77 kg:

3 x 3 min – Rafał Dudek (30-17) vs Štěpán „Sika” Guba (31-13)



Walka w wadze muszej (do 57 kg):

3 x 5 min – Katarzyna Sadura (5-5) vs Marie Loiseau (5-4)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Paweł Oleszczuk (2-0) vs Michał Rudzki (1-0)



Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Yehor Oliynyk vs Jerzy Trudnowski



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min – Jakub Zieliński vs Kamil Drzymała

Gala Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej:

Termin: piątek 24 listopada 2023, godz. 19:00

Miejsce: Hala Sportowa BKS Stal | ul. Rychlińskiego 19, 43-300

Bielsko-Biała

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight oraz Polsat Box Go

