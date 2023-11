Samsung Galaxy Ultraliga Super Puchar już 7 listopada na antenie Polsat Games

Samsung Galaxy Ultraliga Super Puchar to autorski turniej esportowy w League of Legends wspierany przez producenta gry firmę Riot Games. To co wyróżnia rozgrywki na tle innych wydarzeń spod szyldu Ultraliga to możliwość awansu do turnieju amatorskim formacjom w drodze otwartych kwalifikacji, czego najlepszym przykładem jest obecność drużyny Duma Easta. Większość rozgrywek zostanie rozegrana w formacie 2 x BO3, oprócz półfinałów i finałów, gdzie zobaczymy format BO5. Na zawodników czeka także tryb Fearless, który ogranicza możliwość wyboru tej samej postaci w danej serii.

W tym roku w Samsung Galaxy Ultraliga Super Pucharze, nie zobaczymy banów w fazie wyboru postaci, ale zgodnie z trybem Fearless, wybrana postać nie będzie mogła być ponownie zagrana przez żadną z drużyn do końca serii. Takie urozmaicenie powinno pokazać skilla zawodników i przełożyć się na większe emocje na wirtualnych trybunach. – skomentował Adam Mikołajczyk, Project Manager odpowiedzialny za turniej.

Komentarzem i analizą zajmie się doświadczony zespół casterów w składzie: Wojciech "Bezi" Wróbel, Michał "Myha" Francuz, Piotr "CzarnyPiotruś" Barański, Kasper "Kaspersky" Gutkowski, Mikołaj "Silv4n" Sinacki, Michał "Bialito" Biały, Wojciech "MrHyena" Lutostański, Piotr "Devilpiotr" Zaborowski oraz Tomasz "Magvayer" Filipiuk.

Mecze fazy grupowej będzie można oglądać na żywo w dniach 7, 8, 9 i 10 oraz 14 listopada. Półfinały zostaną rozegrane w dniach 15 i 16 listopada, a wielki finał 17 listopada. Na widzów czeka także konkurs zorganizowany wspólnie z Disney Polska, w którym do wygrania są bilety na nowy film Marvels, który do kin trafi już 10 listopada. Pytanie konkursowe pojawi się 7 listopada na profilach społecznościowych Ultraliga oraz w trakcie transmisji internetowej. Za produkcję i transmisję odpowiada agencja gamingowa FRENZY. Start transmisji od 16:40 na kanałach Polsat Games w telewizji i Internecie.

Informacja prasowa