Zwycięstwo Industrii Kielce na inaugurację Super Globe. Styl gry jednak nie zachwycił

Piłkarze ręczni Industrii Kielce w pierwszym meczu Super Globe, czyli klubowych mistrzostw świata, pokonali w saudyjskim Damman Al-Najma Club z Bahrajnu 27:26. Podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa prowadzili do przerwy czterema bramkami, a mimo to dopuścili do niezwykle nerwowej końcówki.