Dramat Neymara! Chcieli porwać jego dziecko

W willi w Sao Paulo w czasie napadu przebywali jedynie rodzice Biancardi. Porywacze związali ich, ale na szczęście, dzięki szybkiej interwencji policji, nic im się nie stało . Funkcjonariusze złapali przestępców "na gorącym uczynku"

ZOBACZ TAKŻE: Powrót gwiazdy piłki nożnej! Zagra o mistrzostwo

Jeden ze sprawców miał się okazać mieszkańcem tego samego osiedla, na którym mieszka Biancardi. Podobno wpuścił on do jej domu pozostałych dwóch napastników, którzy okradli kobietę. Ich tożsamość została już jednak ustalona.

Ao vivo no #BalançoGeral: assalto à casa de Bruna Biancardi. O plano dos criminosos era sequestrar A modelo e a filha de Neymar.



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/BTsf7xsrkC — Balanço Geral (@balancogeral) November 7, 2023

To nie jedyna przykra sytuacja w życiu piłkarza. Niedawno zerwał więzadła krzyżowe, co wyklucza go z gry na przynajmniej kilka miesięcy. Co więcej, ostatnio przeżył tragedię związaną ze śmiercią przyjaciółki, Luany Andrade, która zmarła po zabiegu liposukcji.

Karolina Potrykus