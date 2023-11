Już w trzeciej minucie goście wyszli na prowadzenie. Scott McTominay dograł w pole karne, a z najbliższej odległości piłkę do bramki strzeżonej przez Grabarę skierował Rasmus Hojlund. Urodzony w Kopenhadze napastnik w 25. minucie ponownie pokonał polskiego golkipera, finalizując kontrę "Czerwonych Diabłów".

Gdy wydawało się, że przedstawiciel Premier League będzie spokojnie kontrolował boiskowe wydarzenia, w 42. minucie czerwoną kartkę zobaczył Marcus Rashford. Od tamtej chwili gospodarze doszli do głosu. W 45. minucie kontaktowe trafienie zanotował Mohamed Elyounoussi. Jak się okazało, nie był to ostatni gol Kopenhagi w tej części gry. W dziewiątej minucie doliczonego czasu z rzutu karnego do remisu doprowadził Diogo Goncalves.

Mimo gry w osłabieniu goście ponownie wyszli na prowadzenie w 69. minucie. Wówczas rzut karny na gola zamienił Bruno Fernandes, pokonując Grabarę z 11 metrów. W 83. minucie ponownie był remis. Tym razem Andrę Onanę z bliskiej odległości pokonał Lukas Lerager. Kopenhaga poszła za ciosem i dopięła swego kilka minut później. Swoje premierowe trafienie w Lidze Mistrzów zanotował 17-letni Roony Bardghji i zapewnił ekipie gospodarzy trzy punkty.



W piątej serii gier Grabara i spółka zmierzą się z Bayernem Monachium na wyjeździe, natomiast Manchester zagra w Stambule z tureckim Galatasaray.



FC Kopenhaga - Manchester United 4:3 (2:2)

Bramki: Mohamed Elyounoussi 45, Diogo Goncalves 45+9, Lukas Lerager 83, Roony Bardghji 88 - Rasmus Hojlund 2, 28, Bruno Fernandes 69 (k)

BS, Polsat Sport