Dla piłkarzy ekstraklasowej Stali nie będzie to najdalsza podróż na mecz w ich karierze, bo Mielec i Kraków dzieli w linii prostej nieco ponad 100 kilometrów. Wydawać by się mogło, że tak samo jak dojazd do stolicy województwa małopolskiego nie będzie zbyt wymagający, tak gospodarze nie zawieszą zbyt wysoko poprzeczki gościom. Puchar Polski rządzi się jednak swoimi prawami i w żadnym wypadku nie można już przed startem rywalizacji przypisywać mieleckiej drużynie awansu do 1/8 finału.

Jak wyglądały ostatnie spotkania obu drużyn w rozgrywkach ligowych? Krakowianie gładko przegrali na wyjeździe z Podlasiem Biała Podlaska 0:3, a mielczanie równie źle, jak nie gorzej, zaprezentowali się w Białymstoku (0:4).

Relacja i wynik na żywo meczu Garbarnia Kraków - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13.00.