Czas na mistrzostwa świata U-17. Polacy przystąpią do zmagań po skandalu w kadrze

Z dużymi nadziejami, ale w kiepskiej atmosferze rozpoczynają polscy piłkarze udział w mistrzostwach świata do lat 17 w Indonezji, które potrwają od 10 listopada do 2 grudnia. Biało-czerwoni zmierzą się w sobotę z Japonią, a ich kolejnymi rywalami będą Senegal i Argentyna.

Drużyna trenera Marcina Włodarskiego była w ostatnich miesiącach dumą polskiego futbolu. Grała z rozmachem i finezją, bardzo ofensywnie, bez żadnych kompleksów.

W zakończonych na początku czerwca mistrzostwach Europy do lat 17 biało-czerwoni, z których większość wystąpi w Indonezji, dotarli do półfinału. Tam ulegli późniejszym triumfatorom Niemcom 3:5, a meczu o brąz nie rozgrywano. Po trzy gole w turnieju, najwięcej w polskiej ekipie, strzelili Karol Borys i Mateusz Skoczylas.

W kolejnych miesiącach zespół przygotowujący się do mistrzostw świata w swojej kategorii wiekowej wciąż imponował formą. W rozegranych w październiku meczach towarzyskich pokonał Szwecję 4:1, Słowację 4:0 i Czechy 5:0.

25 października Włodarski ogłosił listę 21 powołanych piłkarzy. Jak wówczas podkreślono w komunikacie PZPN, prawie wszyscy kluczowi gracze tej drużyny, z wyjątkiem Filipa Rejczyka, zdążyli wyleczyć kontuzje.

"Trzon drużyny został więc zachowany, co nie oznacza, że zawodnicy, którzy wskakują do reprezentacji nie mogą namieszać w podstawowej jedenastce. Ciekawie zapowiada się zwłaszcza rywalizacja na wahadłach i w środku pomocy" - dodano.

Do Indonezji kadra dotarła 1 listopada, żeby lepiej się zaaklimatyzować. W rozegranym już na miejscu sparingu zremisowała z rówieśnikami z USA 2:2, ale wkrótce potem opublikowano komunikat, który był szokiem dla piłkarskiego środowiska w Polsce...

"W związku z niesportowym zachowaniem oraz złamaniem regulaminu sztab szkoleniowy kadry U-17 podjął decyzję o usunięciu ze zgrupowania czterech zawodników. Zgrupowanie kadry w trybie natychmiastowym opuszczą: Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Jan Łabędzki i Filip Wolski" - przekazał PZPN.

Z informacji w mediach wynikało, że zawodnicy już na miejscu, w Indonezji, pili alkohol.

To nie tylko wizerunkowy cios dla reprezentacji do lat 17 i całego polskiego futbolu, ale również kłopot dla trenera Włodarskiego. Zostało mu bowiem tylko 17 piłkarzy, z czego 14 z pola. Cały czas czynione są starania, żeby FIFA pozwoliła uzupełnić kadrę biało-czerwonych o kilku nowych zawodników, ale na razie nie przyniosły one efektu.

Czasu zostało już bardzo mało. Biało-czerwoni zmierzą się w sobotę z Japonią na stadionie Si Jalak Harupat w Bandung, trzy dni później z Senegalem (również w Bandung), a 17 listopada z Argentyną w Dżakarcie. Wszystkie mecze rozpoczną się o godz. 10 polskiego czasu.

W MŚ do lat 17 wystąpią 24 drużyny, m.in. pięć najlepszych zespołów tegorocznych mistrzostw Europy, oprócz Polski i Niemiec również Francja, Hiszpania i Anglia.

Awans do 1/8 finału uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej z sześciu grup oraz cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc.

Indonezja otrzymała prawo organizacji turnieju dopiero w czerwcu tego roku. Początkowo gospodarzem miało być Peru, lecz zostało pozbawione tego prawa, ponieważ nie wypełniło zobowiązań dotyczących infrastruktury.

Mistrzostwa świata do lat 17 odbywają się od 1985 roku. Co dwa lata, ale w 2021 nie rozegrano ich z powodu pandemii. Ostatnim mistrzem (w 2019) była Brazylia.

Skład grup mistrzostw świata do lat 17:

grupa A: Indonezja, Ekwador, Panama, Maroko

grupa B: Hiszpania, Kanada, Mali, Uzbekistan

grupa C: Brazylia, Iran, Nowa Kaledonia, Anglia

grupa D: Japonia, Polska, Argentyna, Senegal

grupa E: Francja, Burkina Faso, Korea Południowa, USA

grupa F: Meksyk, Niemcy, Wenezuela, Nowa Zelandia

Program meczów grupy D (godziny według czasu polskiego):

11 listopada, sobota

Japonia - Polska (Bandung, godz. 10.00)

Argentyna - Senegal (Bandung, 13.00)

14 listopada, wtorek

Senegal - Polska (Bandung, 10.00)

Japonia - Argentyna (Bandung, 13.00)

17 listopada, piątek

Polska - Argentyna (Dżakarta, 10.00)

Senegal - Japonia (Bandung, 10.00)

mtu, PAP