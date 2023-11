Siatkarki Grot Budowlanych pokonały outsidera. Pałac nadal bez punktów

Siatkarki Grot Budowlanych uzyskały przewagę na początku meczu (9:6), ale rywalki szybko odrobiły straty (10:10). Kluczowa dla losów tej partii okazała się punktowa seria gospodyń od stanu 11:11 do 18:11 przy zagrywkach Kingi Różyńskiej. Skuteczne w ataku łodzianki kontrolowały sytuację w końcówce, a ostatni punkt zdobyła Mackenzie May (25:14).

Zobacz także: Duży krok w stronę awansu! Siatkarki BKS wygrały w Pucharze CEV

Druga odsłona to dobre otwarcie gospodyń (6:3), które później zanotowały jednak słabsze fragmenty, co wykorzystały rywalki (10:12). Tym razem siatkarki Pałacu wyżej zawiesiły poprzeczkę ekipie z Łodzi. Obie ekipy toczyły wyrównaną walkę, a losy seta ważyły się do samego końca. Gospodynie przegrywały 21:23, ale wyszły z opresji. Odrobiły straty, po ataku mającej problemy ze skutecznością Any Bjelicy. Wygrały też dwie ostatnie akcje seta, a wynik na 25:23 ustaliła mocnym atakiem Andrea Mitrovic.

W trzeciej partii bydgoszczanki do połowy seta dotrzymywały kroku gospodyniom (14:13). Później jednak inicjatywę przejęły zawodniczki Grot Budowlanych, które szybko wypracowały sobie solidną zaliczkę (18:13). Przyjezdne nie składały broni, zmniejszyły różnicę (21:19), ale końcówka przebiegła po myśli łodzianek. Mitrovic najpierw wywalczyła piłkę meczową (24:19), a później zdobyła ostatni punkt w tym spotkaniu (25:20).

Skrót meczu Grot Budowlani - Pałac:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Andrea Mitrović (21), Mackenzie May (12), Ana Bjelica (10) – Grot Budowlani; Joanna Sikorska (10) – Pałac. MVP: Andrea Mitrović (21/40 = 53% skuteczności w ataku).

Grot Budowlani Łodź – KS Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:14, 25:23, 25:20)

Budowlani: Małgorzata Lisiak, Ewelina Wilińska, Andrea Mitrovic, Kinga Różyńska, Ana Bjelica, Mackenzie May – Justyna Łysiak (libero) oraz Martyna Łazowska, Weronika Sobiczewska. Trener: Maciej Biernat.

Pałac: Koleta Łyszkiewicz, Dominika Witowska, Joanna Sikorska, Pola Nowakowska, Wiktoria Paluszkiewicz, Paulina Bałdyga – Magdalena Saad (libero) oraz Martyna Gorzkiewicz, Pola Bujnarowska, Wiktoria Makarewicz, Julia Gliwa. Trener: Jakub Tęcza.

Wyniki i skróty meczów 6. kolejki Tauron Ligi:

2023-11-08: Grupa Azoty Akademia Tarnów – ITA Tools Stal Mielec 3:0 (25:16, 25:14, 27:25)

2023-11-10: UNI Opole – PGE Rysice Rzeszów 0:3 (20:25, 19:25, 19:25)

2023-11-11: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Energa MKS Kalisz 3:1 (23:25, 25:22, 25:15, 25:13)

2023-11-11: Grot Budowlani Łódź - Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:14, 25:23, 25:20)

2023-11-12: Grupa Azoty Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport )

2023-11-13: #VolleyWrocław - MOYA Radomka Radom (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI I TABELA TAURON LIGI SIATKAREK

RM, Polsat Sport