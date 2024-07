Tego Grbić wymaga od zawodników. Powiedział wprost. "Ważne, aby zrozumieć"

Polscy siatkarze wygrali 3:2 z reprezentacją USA. Biało-Czerwoni przegrywali już 0:2, ale podnieśli się i doprowadzili do tie-breaka. Głos po tym spotkaniu zabrał trener Polaków, Nikola Grbić. Zdradził szczegóły sukcesu drużyny.

I choć po godzinie gry mogło wydawać się, że wszystko jest stracone, nasi panowie po raz kolejny pokazali ducha walki. W drugim z rzędu meczu byli w stanie doprowadzić do piątego seta. Tym razem było jednak jeszcze trudniej, bo przegrywali już 0:2, a poprzedniego dnia z Japonią - "tylko" 1:2.

ZOBACZ TAKŻE: Co spotka polskie siatkarki na IO? "Lavarini czeka na najlepszy moment"

W pierwszym meczu musieli uznać wyższość rywali z Azji, ale w niedzielnym odrobili lekcję i mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Mimo to gra Polaków nie wyglądała najlepiej. Wie o tym również selekcjoner.

- Próbowałem zmienić przyjmujących, ale czasem jest trudno. Amerykanie mieli mocną zagrywkę, ogólnie są bardzo zorganizowanym zespołem. Ważne jest jednak nie myśleć o tym co było, tylko o kolejnym punkcie, secie. Mam nadzieję, że będziemy mieli tę mentalność w Paryżu - komentował Grbić w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport.

Zwycięstwo cieszy, ale przestoje, w jakie wpadają siatkarze, mogą martwić - zwłaszcza w kontekście rozpoczynających się niebawem igrzysk olimpijskich w Paryżu. Trener jest jednak spokojny.

- Po raz kolejny mamy potwierdzenie, że cierpliwość jest najważniejsza. Myślę, że dla nas jest ważne, aby to zrozumieć. Za każdym razem mówię zawodnikom, że z nami trudno jest grać, jeśli my zostajemy na jednym poziomie. Musimy wierzyć do końca, że jesteśmy w stanie zmienić wszystko na boisku - dodał trener.

Igrzyska olimpijskie rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Biało-Czerwoni w fazie grupowej zagrają z Brazylią, Włochami i Egiptem.