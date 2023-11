Fortuna 1 Liga: Wisła Płock ograła lidera. Trwa zła passa Odry Opole

Wisła Płock wygrała na własnym stadionie z Odrą Opole 2:0 w meczu 15. kolejki Fortuna 1 Ligi. Opolanie przegrali trzeci mecz z rzędu, ale i tak, przynajmniej do niedzieli są liderem tabeli.

Odra do Płocka przyjechała po dwóch ligowych porażkach. Najpierw piłkarze Adama Noconia przegrali 0:2 z Motorem Lublin, a następnie u siebie ulegli 0:3 Górnikowi Łęczna. Mimo to, przed 15. serią gier byli liderami Fortuna 1 Ligi. Wisła zaś wyraźnie nie potrafi ustabilizować formy. Pięć ostatnich spotkań to dwie porażki, dwa remisy i wygrana.

Pierwsza połowa była wyrównana, lekką przewagę mieli przyjezdni, jednak to Wisła zdobyła bramkę. Na listę strzelców, strzałem zza pola karnego wpisał się Dawid Kocyła.

Po przerwie Wisła starała się o podwyższenie i to przyszło w 79. minucie, kiedy to sędzia po wideoweryfikacji VAR wskazał na jedenasty metr. Co prawda, Łukasz Sekulski przegrał pojedynek z Arturem Haluchem, jednak dobitka Pawła Chrupałły była już skuteczna.

Więcej bramek w tym spotkaniu już nie oglądaliśmy. Odra po tym meczu jest dalej liderem, jednak w niedzielę mogą ją wyprzedzić Arka Gdynia i GKS Tychy.



Wisła Płock - Odra Opole 2:0 (1:0)

Bramki: Kocyła 36, Chrupałła 79

IM, Polsat Sport