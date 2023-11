Czas na KSW 88: Bitwa o Radom. W walce wieczoru dojdzie do starcia dwóch bohaterów lokalnej publiczności. Daniel Rutkowski (16-3 1NC, 7 KO, 1 Sub) skrzyżuje rękawice z Patrykiem Kaczmarczykiem (10-2, 3 KO, 2 Sub). Łącznie na kibiców czeka 10 pojedynków w formule MMA. Relacja i wyniki na żywo gali KSW 88: Bitwa o Radom na Polsatsport.pl.

Potyczka Rutkowskiego z Kaczmarczykiem zapowiada się bardzo ciekawie. Obaj zawodnicy mają sobie coś do udowodnienia. Jeden i drugi mieszkają i trenują w Radomiu, a zatem podczas ich pojedynku powinno być głośno na trybunach. Warto również dodać, że zwycięzca tej walki znacząco przybliży się do starcia mistrzowskiego. Rutkowski jest obecnie drugi w rankingu kategorii piórkowej, z kolei Kaczmarczyk plasuje się na szóstej lokacie.

Interesująco powinno być również w co-main evencie. W KSW zadebiutuje Piotr Kuberski (12-1, 10 KO). Były mistrz FEN w wadze średniej stoczy bój z Bartoszem Leśko (13-3-2, 2 KO, 7 Sub). Do klatki organizacji powróci Marcin Wójcik (18-8, 10 KO, 6 Sub). Przeciwnikiem "Giganta" będzie Henrique da Silva (19-9, 17 KO, 1 Sub).

Dodajmy, że dzień przed galą doszło do niemałego zamieszania. Ramzan Jembiev (4-1, 3 KO), który miał zmierzyć się z Danu Tarchillą (6-2, 2 KO, 2 Sub), znacząco przekroczył limit kategorii piórkowej, w której to zakontraktowany był pojedynek. KSW postanowiło odwołać francusko-mołdawskie starcie i zestawić obu zawodników z innymi rywalami. W ostatniej chwili udało się znaleźć zastępstwa.

Relacja i wyniki na żywo gali KSW 88: Bitwa o Radom na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Karta walk:

65,8 kg/145 lb: Daniel Rutkowski (16-3 1NC, 7 KO, 1 Sub) - Patryk Kaczmarczyk (10-2, 3 KO, 2 Sub)

83,8 kg/185 lb: Bartosz Leśko (13-3-2, 2 KO, 7 Sub) - Piotr Kuberski (12-1, 10 KO)

93 kg/205 lb: Henrique Da Silva (19-9, 17 KO, 1 Sub) - Marcin Wójcik (18-8, 10 KO, 6 Sub)

83,8 kg/185 lb: Albert Odzimkowski (12-7 1 NC, 4 KO, 7 Sub) - Nemanja Nikolić (10-1-1, 4 KO, 5 Sub)

120,2 kg/265 lb: Stefan Vojcak (6-1, 3 KO, 3 Sub) - Kamil Gawryjołek (5-0, 4 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Daniel Tarchila (6-2, 2 KO, 2 Sub) - Vladyslav Falbiychuk (0-0)

72 kg/ 158,5 lb: Ramzan Jembiev (4-1, 3 KO) - Fabian Łuczak (2-0)

52,2 kg/115 lb: Anita Bekus (7-3, 2 KO) - Maria Silva (9-1, 3 KO, 4 Sub)

83,9 kg/185 lb: Krystian Bielski (9-5, 4 KO, 1 Sub) - Andi Vrtacić (4-2, 2 KO)

80 kg/ 176 lb: Jacek Gać (2-0, 2 KO) - Michał Gniady (1-0, 1 KO)

mtu, Polsat Sport