Trefl Sopot pokonał Legię Warszawa. Rekord sezonu

Jakub Schenk zdobył 16 punktów, a jego nowy zespół - Trefl Sopot - pokonał Legię Warszawa 77:69 w sobotnim spotkaniu ORLEN Basket Ligi. Mecz oglądało na trybunach aż 8420 kibiców, co jest rekordem tego sezonu.

Obie drużyny w pierwszych minutach spotkania miały spore problemy ze skutecznością, a wynik był bliski remisu. Dopiero później po zagraniu 2+1 Szymona Tomczaka gospodarze uciekali na sześć punktów. Mimo odpowiedzi ze strony Christiana Vitala i Raya Cowelsa, to Trefl ciągle utrzymywał się na prowadzeniu. Dzięki akcjom Jarosława Zyskowskiego po 10 minutach było 18:12. W drugiej kwarcie przewaga sopocian wzrastała nawet do dziewięciu punktów po rzucie Benedeka Varadiego. Legia walczyła o lepszy wynik, a w pewnym momencie dzięki trójce Cowelsa przegrywała już tylko trzema punktami. Aaron Best i Andy Van Vliet błyskawicznie zareagowali jednak podobnymi trafieniami. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:32.

ZOBACZ TAKŻE: Amerykański koszykarz zginął w wypadku. Grał w 9 krajach

W trzeciej kwarcie zespół trenera Wojciecha Kamińskiego ponownie starał się zmniejszyć straty, w czym mocno pomagał Aric Holman. Dzięki jego akcjom udało się zbliżyć na sześć punktów. Na więcej Trefl już nie chciał pozwolić, a w ważnych chwilach nie zawodził Jarosław Zyskowski. Po 30 minutach było 60:51. W kolejnej części gry Legia walczyła o lepszy wynik - aktywni Cowels i Ponitka zbliżyli swoją drużynę na zaledwie dwa punkty. Później niezwykle ważnym graczem okazał się debiutujący w ekipie z Sopotu Jakub Schenk. Ostatecznie zespół trenera Żana Tabaka zwyciężył 77:69.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Trefl Sopot - Legia Warszawa 77:69 (18:12, 24:20, 18:19, 17:18)

Trefl Sopot: Jakub Schenk 16, Jarosław Zyskowski 15, Aaron Best 14, Andy Van Vliet 14, Szymon Tomczak 5, Jakub Musiał 3, Benedek Varadi 3, Auston Barnes 3, Mikołaj Witliński 2, Paul Scruggs 2

Legia Warszawa: Aric Holman 16, Raymond Cowels III 14, Marcel Ponitka 13, Michał Kolenda 12, Christian Vital 9, Shawn Pipes Jr. 5, Marcin Wieluński 0, Adam Linowski 0, Dariusz Wyka 0

MC, plk.pl