Jan Błachowicz (29-10-1, 9 KO, 9 Sub) powróci do oktagonu UFC na początku przyszłego roku. Były mistrz organizacji w kategorii półciężkiej skrzyżuje rękawice z Aleksandarem Rakiciem (14-3, 9 KO, 1 Sub). Do pojedynku dojdzie 20 stycznia na UFC 297 w Toronto. Będzie to rewanż za walkę z maja 2022 roku.