Rębecki już od pierwszych sekund tego pojedynku dominował w klatce. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych zawodnik nie był w stanie znaleźć odpowiedzi na dobrą postawę rywala, przez co już po chwili został sprowadzony do parteru. Rębecki wykorzystał swoją przewagę w tej płaszczyźnie i zmusił przeciwnika do odklepania w pierwszej rundzie.

Warto przypomnieć, że dla urodzonego w Gryficach zawodnika jest to już trzecie zwycięstwo w największej organizacji MMA na świecie. Wcześniej Polak jednogłośną decyzją sędziów pokonał Nicka Fiorego (6-2) oraz znokautował Loika Radzhabova (17-5). To zarazem trzecia walka Rębeckiego w tym roku.

Podczas pozostałych pojedynków gali w Madison Square Garden również nie zabrakło emocji. Szalę zwycięstwa na swoją stronę podczas pojedynku o pas mistrzowski w wadze półciężkiej przechylił Alex Pereira (9-2), który pokonał Jiriego Prochazkę (29-4-1). Natomiast w starciu o tymczasowy pas mistrzowski w wadze ciężkiej Sergeia Pavlovicha (18-2) znokautował Tom Aspinall (14-3). Zobaczcie wyniki i skróty gali UFC 295.

AA, Polsat Sport