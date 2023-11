Wyjazdowe starcie z Kosowem będzie dla Izraela pierwszym międzypaństwowym meczem od czasu ataku Hamasu z października tego roku. Ze względu na to, że zdecydowana większość mieszkańców Kosowa to muzułmanie, UEFA traktuje to starcie jako mecz podwyższonego ryzyka. Siły bezpieczeństwa wokół stadionu zostaną podwojone, a każdy z 14 tysięcy kibiców przed wejściem na trybuny będzie musiał okazać nie tylko ważny spersonalizowany bilet, ale i dokument tożsamości.

Dla reprezentacji Izraela niedzielny mecz będzie początkiem prawdziwego piłkarskiego maratonu. "Niebiesko-Biali" rozegrają w dziewięć dni aż cztery (!) spotkania eliminacyjne. Trzy dni po Kosowie zmierzą się ze Szwajcarią, 18 listopada zagrają z Rumunią, a 21 listopada zakończą zmagania wyjazdowym starciem z Andorą.

Po sześciu rozegranych spotkaniach eliminacji Euro 2024 Izrael ma na koncie 11 punktów i zajmuje trzecie miejsce w grupie I. Gospodarze dzisiejszego meczu, zawodnicy Kosowa, z siedmioma punktami w siedmiu starciach plasują się na 4. pozycji. Kto przedłuży swoje nadzieje na zakwalifikowanie się na turniej?

Relacja i wynik na żywo z meczu Kosowo - Izrael na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 20.45.

RI, Polsat Sport