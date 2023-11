Po czternastu rozegranych spotkaniach gospodarze mają na koncie zaledwie 11 punktów i są czerwoną latarnią rozgrywek. Drużyna z Sosnowca na ligowe zwycięstwo czeka już niemal dwa miesiące - po raz ostatni sięgnęła po komplet punktów 15 września, w wyjazdowym starciu z GKS-em Katowice.

O pełną pulę nie będzie dziś jednak łatwo. Arka Gdynia, w przeciwieństwie do broniących się przed spadkiem "Chłopców znad Brynicy", walczy w tym sezonie o zupełnie inne cele. Ekipa z Trójmiasta liczy na powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej i po 14 rozegranych spotkaniach jest na dobrej drodze, by mieć na to szanse. Arka, z 26 punktami na koncie, zajmuje miejsce w strefie barażowej, tracąc zaledwie punkt do lidera, Odry Opole. Gdynianie są na fali wznoszącej, ponieważ wygrali siedem ostatnich spotkań w lidze i Fortuna Pucharze Polski, a po raz ostatni zaznali goryczy porażki 23 września, ulegając niespodziewanie Chrobremu Głogów. Czy Arka podtrzyma tę doskonałą passę?

Relacja i wynik na żywo z meczu Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 18.00.

RI, Polsat Sport