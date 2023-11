Przed dzisiejszym starciem rezerwy "Miedziowych" miały 19 zdobytych punktów i plasowały się na 13. miejscu w tabeli. Przewaga KGHM Zagłębia II nad strefą spadkową była jednak minimalna, ponieważ wynosiła zaledwie punkt. Ekipa z Lubina notuje od dłuższego czasu fatalną passę, ponieważ na ligowe zwycięstwo czeka od... 16 września i wyjazdowej wygranej z Olimpią Grudziądz.

Okazją do przełamania będzie dla KGHM Zagłębia II dzisiejsze spotkanie ze Stalą Stalowa Wola. Drużyna z województwa podkarpackiego zajmuje w tej chwili 10. miejsce w II lidze, ale - podobnie jak rezerwy "Miedziowych" - musi nerwowo oglądać się za siebie, ponieważ od strefy spadkowej dzielą ją tylko trzy "oczka". Stal przegrała co prawda ostatni mecz z Radunią Stężyca, ale dwa wcześniejsze spotkania kończyła z kompletem punktów, więc wydaje się, że to goście będą delikatnym faworytem tego starcia.

Relacja i wynik na żywo z meczu KGHM Zagłębie II Lubin - Stal Stalowa Wola na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 13.00.

RI, Polsat Sport