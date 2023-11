Ligowy szlagier rozczarował. Remis w meczu Legii z Lechem

Pierwsi bliscy wyjścia na prowadzenie byli gospodarze. Górną piłkę za linię obrony otrzymał Paweł Wszołek. Skrzydłowy Legii uderzył z woleja, ale dobrze interweniował Mrozek. Kilkadziesiąt sekund później przed szansą stanął Patryk Kun, lecz i tym razem golkiper "Kolejorza" był na posterunku.

ZOBACZ TAKŻE: Podział punktów w meczu Pogoni z Rakowem

W kolejnych minutach brakowało dogodnych sytuacji podbramkowych po obu stronach. W końcu w 42. minucie mecze futbolówka zatrzepotała w siatce. Najprzytomniej w polu karnym Lecha zachował się Ernest Muci. Po zamieszaniu Albańczyk minął obrońcę i skierował piłkę do siatki. Sędzia liniowy zauważył jednak, że zaangażowany w początkową fazę akcji Artur Jędrzejczyk znalazł się na pozycji spalonej. Powtórki potwierdziły to i trafienie zostało anulowane. Ostatecznie do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis.

Drugą połowę lepiej rozpoczęli goście. To oni przeważali, ale nie byli w stanie zbliżyć się do wyjścia na prowadzenie. Obaj trenerzy długo czekali z przeprowadzeniem zmian. Zarówno Kosta Runjaic, jak i John van der Brom zdecydowali się na to w 77. minucie gry. Nie wpłynęło to jednak na obraz meczu - żadna z ekip nie potrafiła sobie wypracować wyraźnej przewagi.

W końcówce meczu Legia i Lech miały swoje stałe fragmenty gry, ale nie przełożyło się to na sytuacje do zdobycia bramki. Stało się jasne, że tego wieczoru przy Łazienkowskiej nie zobaczymy goli.

Legia Warszawa - Lech Poznań 0:0

mtu, Polsat Sport