Przegrana Industrii Kielce w meczu o trzecie miejsce w Super Globe

Wynik meczu otworzył Islandczyk Haukur Thrastarson, a dobrze spisujący się w obronie kielczanie wymuszali na rywalach błędów, wskutek czego w 13. minucie - po czwartej już bramce Szymona Sićki - prowadzili 8:5.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny mecz, kolejna porażka. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin nadal bez punktów w Lidze Mistrzyń

Później inicjatywę przejął zespół z Półwyspu Iberyjskiego, który dziewięć minut później po trafieniu Melvyna Richardsona po raz pierwszy wyszedł na prowadzenie (10:9). Ostatni fragment przed przerwą to znów dobra gra polskiej drużyny, która po 30 minutach wygrywała 16:14. Duży w tym udział miał niemiecki bramkarz Andreas Wolff, który w pierwszej odsłonie tego pojedynku obronił dziewięć rzutów rywali.

Zespół trenera Carlosa Ortegi szybko odrobił straty, a już w 36. min prowadził 19:18. Strzelecką niemoc kielczan przerwał Francuz Nicolas Tournat, kolejną bramkę dołożył Thrastarson i było 20:19 dla Industrii. Odpowiedź ekipy z Barcelony była piorunująca - po trzech bramkach z rzędu objęła prowadzenie 22:20. Siedem minut później sytuacja kielczan była jeszcze gorsza - Wolffa pokonał Dika Mem i polska drużyna przegrywała już 23:27.

Co prawda na 10 minut przed końcem zespół z Kielc zmniejszył straty do dwóch trafień (25:27), ale później inicjatywa znów należała do Barcelony, która zwycięstwo dowiozła do końca i zajęła trzecie miejsce w 17. edycji Super Globe.

Spotkania nie dokończył Tomasz Gębala. Rozgrywający Industrii w 59. min otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie w twarz Richardsona.

Industria Kielce – FC Barcelona 30:33 (16:14).

Industria Kielce: Andreas Wolff – Szymon Sićko 6, Daniel Dujshebaev 5, Nicolas Tournat 4, Alex Dujshebaev 3, Haukur Thrastarson 3, Igor Karacic 2, Szymon Wiaderny 2, Arciom Karalek 2, Paweł Paczkowski 1, Benoit Kounkoud 1, Dylan Nahi 1, Michał Olejniczak, Tomasz Gębala,.

FC Barcelona: Gonzalo Perez de Vargas – Dika Mem 8, Karl Carlsbogard 4, Blaz Janc 4, Hampus Wanne 3, Melvyn Richardson 3, Luis Frade 3, Haniel Langaro 2, Pol Valera 2, Aleix Gomez 2, Javier Moreno 1, Aitor Arino 1, Petar Jelicic, Djordje Jelicic, Thiagus Petrus.

Karne minuty: Industria – 6, Barcelona – 6. Czerwona kartka – Tomasz Gębala (Industria, 59. min, za faul). Sędziowali: Adam Biro i Oliver Kiss (Węgry).

mtu, PAP