Uchwycili, co zrobił Lewandowski. Kibice są wściekli! (WIDEO)

FC Barcelona pokonała Deportivo Alaves 2:1 w niedzielnym spotkaniu La Liga. Oba gole dla "Dumy Katalonii" strzelił Robert Lewandowski. Uwagę kibiców zwróciła jednak sytuacja, do jakiej doszło po jednej z akcji drużyny Xaviego Hernandeza. Kapitan reprezentacji Polski nie podał ręki koledze z zespołu Lamine'owi Yamalowi.

16-latek okiwał jednego z obrońców i zdecydował się zakończyć akcję strzałem. Dobrą interwencją popisał się bramkarz Deportivo Alaves, który sparował futbolówkę na rzut rożny. Po uderzeniu Yamala można było odnieść wrażenie, że Lewandowski był niepocieszony faktem, iż młody zawodnik nie podał mu piłki. Reprezentant Hiszpanii wyciągnął rękę w stronę Polaka, lecz ten nie przybił "piątki".

Zachowanie Lewandowskiego nie spodobało się internautom. Większość komentujących zwraca uwagę na to, że Yamal nie popełnił błędu decydując się na strzał. Do tego kibice podkreślają młody wiek piłkarza, dla którego takie gesty wsparcia są bardzo ważne. Przypomnijmy, że to nie pierwsza tego typu sytuacja z udziałem Polaka w ostatnim czasie.





Pésimo gesto de Lewandowski con Lamine, 16 años pic.twitter.com/K3EirhCsuG — Fran7- (@Fichajemercato) November 12, 2023

W ligowym meczu z Realem Sociedad Lewandowski opuścił boisko w 57. minucie gry. Wówczas nie podał ręki trenerowi Xaviemu. Po spotkaniu Ligi Mistrzów został zapytany o to zdarzenie przez Bożydara Iwanowa z Polsatu Sport.

- Nawet nie wiedziałem, że była taka sytuacja w mediach. Nie wiem dokładnie, o co chodzi - mówił wówczas.

W niedzielnym meczu z Deportivo Alaves kapitan reprezentacji Polski przełamał strzelecką niemoc - zdobył bramkę po raz pierwszy od 23 września. To dobra informacja dla selekcjonera Michała Probierza. W poniedziałek Biało-Czerwoni rozpoczną przygotowania do meczów z Łotwą i Czechami.

mtu, PAP