Decyzja działaczy doprowadzi do skandalu? "Grozi nam walkower w el. Euro 2024"

Początkowo mecz Bułgaria - Węgry miał się odbyć na stadionie w Sofii. Gospodarze złożyli do UEFA wniosek o to, by spotkanie rozegrano przy pustych trybunach, argumentując, iż będzie to starcie podwyższonego ryzyka, a strona bułgarska nie będzie w stanie zapewnić kibicom bezpieczeństwa. Europejska centrala przystała na tę propozycję. Kilka dni przed meczem Bułgarzy - już bez konsultacji - podjęli jednak decyzję, że spotkanie... odbędzie się w zupełnie innym mieście.

Jak podaje sportal.bg, działacze Bułgarskiego Związku Piłki Nożnej (BFS) ustalili, że mecz zostanie przeniesiony z Sofii do Płowdiwu. Sęk w tym, że na Stadionie Christo Botewa trwają w tej chwili prace remontowe, których wykonawca wyraźnie podkreśla, że może nie ukończyć ich przed 16 listopada. Właściciel firmy zgłosił to nawet do burmistrza miasta, który... odmówił podpisania zgody na organizację meczu. Decyzja ta nie spotkała się - delikatnie mówiąc - z aprobatą władz BFS.

"Działacze podkreślili, że spotkanie zostanie rozegrane albo na Stadionie Christo Botewa, albo nigdzie. Nawet za cenę przyznania walkowera na korzyść Węgrów. Grozi nam więc porażka 0:3 w eliminacjach Euro 2024. I to bez wychodzenia na boisko" - czytamy w bułgarskich mediach.

Wynik meczu z Węgrami nie będzie miał jednak większego wpływu na sytuację Bułgarów, którzy po sześciu rozegranych spotkaniach mają na koncie raptem dwa punkty i zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy G.

RI, Polsat Sport