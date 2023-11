Polsat Sport Partnerem Medialnym VI Kongresu Sport Biznes Polska

Sport Biznes Polska to jedyne branżowe stowarzyszenie funkcjonujące w Polsce i zrzeszające przedstawicieli różnych sektorów branży sportu i biznesu sportowego z całego kraju. W ciągu trzech lat od powstania organizacja ma już na swoim koncie 10 wydarzeń na światowym poziomie, które zgromadziły łącznie ponad 5 tysięcy uczestników. Po sukcesie marcowego Kongresu, SBP zorganizuje w Warszawie VI już edycję wydarzenia, które po raz pierwszy nabierze międzynarodowego charakteru.

ZOBACZ TAKŻE: Igrzyska Europejskie w Krakowie bez dopingowych wpadek

Format Kongresu, znany z poprzednich lat, pozostaje bez zmian. Tradycyjnie pierwszego dnia uczestnicy mogą spodziewać się podziału na 5 bloków tematycznych skierowanych do reprezentantów poszczególnych sektorów branży. Charakterystyczny dla jesiennej edycji jest natomiast drugi dzień, podczas którego odbędą się całodniowe, praktyczne szkolenia umożliwiające dogłębniejsze pochylenie się nad wybranymi tematami.

21-22 listopada w Hotelu Hilton Warsaw City spodziewać się można ponad 130 czołowych prelegentów. Do rodzimych ekspertów dołączą ich zagraniczni odpowiednicy, prezentując swoją perspektywę rozwoju świata sportu. Do programu zaproszono zarówno przedstawicieli największych organizacji, jak i tych nieco mniejszych, które również wyróżniają się na rynku, dzięki czemu mogą stanowić nie tylko inspirację, ale również być wzorem do naśladowania. Agenda wydarzenie została opracowana w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł znaleźć dla siebie interesujące i praktyczne rozwiązania dostosowane do różnych poziomów rozwoju czy zasobów finansowych.

- Od 3 lat konsekwentnie dążymy do integracji, edukacji oraz promocji polskiego sportu i biznesu. Nasze wydarzenia postrzegane są przez środowisko jako najważniejsze eventy branżowe w kraju mające realny wpływ na kierunki rozwoju, wprowadzanie kluczowych zmian czy wdrażanie nowych trendów. Wyjście z projektem na rynki europejskie oraz zaprezentowanie Polski jako gospodarza międzynarodowych spotkań, jest naturalnym krokiem w rozwoju naszej organizacji. Podczas VI Kongresu SBP po raz pierwszy umożliwimy integrację i wymianę doświadczeń pomiędzy reprezentantami środowiska z całej Europy. Nasi uczestnicy będą mieli okazję poznać inną perspektywę i problemy, z jakimi mierzą się przedstawiciele europejskiego rynku, ale też ich sposoby radzenia sobie z wyzwaniami. Zależy nam, aby poprzez nasze działania powstała międzynarodowa sieć kontaktów, co z pewnością pozytywnie wpłynie na całą branżę. - mówi Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Sport Biznes Polska

Ważnym punktem programu jesiennej edycji Kongresu jest również rozstrzygnięcie Plebiscytu Liderów Sport Biznes Polska. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób, które w ostatnim roku, dzięki swojej charyzmie, wiedzy i doświadczeniu miały znaczący wpływ na rozwój branży sportu i biznesu sportowego. Swojego kandydata do Plebiscytu może zgłosić każdy, natomiast zwycięzców wyłoni zarząd SBP na podstawie przesłanych zgłoszeń. W ubiegłym roku tytuł Lidera SBP otrzymali, m.in. Olgierd Cieślik (Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego), Rafał Brzoska (Twórca i prezes InPostu), Marcin Animucki (Prezes Ekstraklasy S.A.) czy Janusz Kozioł (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Krakowa). Pełną listę zwycięzców Plebiscytu Liderów można znaleźć TUTAJ.

Oprócz wartości merytorycznej, każde wydarzenie Sport Biznes Polska niesie za sobą również ogromne możliwości networkingowe. Wśród kilku tysięcy uczestników Kongresów znaleźć można zarówno przedstawicieli firm sponsorujących sport, lig, związków, organizacji sportowych, esportu, jak i osoby zarządzające obiektami, ośrodkami sportu czy też odpowiadające za rozwój sportu w samorządach. Aby ułatwić nawiązywanie kontaktów, Organizatorzy oddają do dyspozycji gości dedykowaną platformę, pozwalającą na umówienie spotkania w czasie wydarzenia. Dodatkowo w ramach integracji po zakończeniu pierwszego dnia Kongresu odbędzie się wieczorne spotkanie branżowe pozwalające na kontynuację rozmów w mniej oficjalnej atmosferze.

Informacja prasowa