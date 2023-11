Dwa sety na przewagi. Siatkarki Radomki wygrały we Wrocławiu

Spotkanie efektownie rozpoczęły siatkarki z Radomia (1:5), ale gospodynie błyskawicznie odrobiły straty (7:7) i gra się wyrównała. Gospodynie długo były w kontakcie (20:21), ale skuteczniejsze w ataku siatkarki Moya Radomki końcówkę rozegrały po swojej myśli. Asa na wagę piłki setowej dołożyła Natalia Murek, a ostatnią akcję skończyła Hilary Johnson (21:25).

Zobacz także: Poznaliśmy kadrę polskich siatkarek! "Naszym celem jest awans"

W drugiej partii, po wyrównanym początku, przewagę uzyskały wrocławianki (12:9). Nie były jej jednak w stanie na dłużej utrzymać (14:14) i w dalszej części seta wynik oscylował wokół remisu. Wszystko rozstrzygnęło się w końcówce. Przyjezdne miały piłkę setową po ataku Moniki Gałkowskiej (23:24), ale zepsuta zagrywka rozpoczęła grę na przewagi. Rozstrzygnęła ją skutecznym atakiem Johnson (24:26).

Set numer trzy to dobre otwarcie gospodyń (4:1), ale kilka chwil później było już 6:8 po asie Martyny Świrad. Wrocławianki odzyskały jednak inicjatywę. Skutecznie grały w ofensywie, dobrze prezentowała się Julia Szczurowska i poszły dwie punktowe serie (od 9:11 do 13:11 i od 13:12 do 17:12). Gra obu ekip falowała, bo po dobrym okresie, gospodynie wyrzuciły kilka piłek w aut (19:17). Końcówka znów przyniosła sporo emocji. Radomka odrobiła straty po asie Gałkowskiej (22:22), gospodynie miały piłkę setową (24:23), ale w kolejnej akcji zaatakowały po antence. Wygrały jednak wojnę nerwów, a wynik na 29:27 ustaliła Anna Bączyńska.

Podrażnione radomianki zaczęły dyktować warunki od początku czwartej odsłony (4:9). Dobrze broniły, grały skutecznie w ataku i powiększały punktową zaliczkę (8:15). Pewnie zmierzały po zwycięstwo. Trzy ostatnie akcje meczu kończyła skutecznymi atakami Johnson (17:25).

Skrót meczu #VolleyWrocław - Moya Radomka:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Julia Szczurowska (23), Anna Bączyńska (12), Gabriela Ponikowska (10), Kinga Stronias (10) – #VolleyWrocław; Hilary Johnson (23), Monika Gałkowska (19), Natalia Murek (15), Marie Schölzel (10) – Moya Radomka Radom. MVP: Monika Gałkowska (17/36 = 47% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

#VolleyWrocław – Moya Radomka Radom 1:3 (21:25, 24:26, 29:27, 17:25)

#VolleyWrocław: Anna Lewandowska, Julia Szczurowska, Anna Bączyńska, Gabriela Ponikowska, Lucie Muhlsteinova, Kinga Stronias – Anna Pawłowska (libero) oraz Aleksandra Gancarz, Adrianna Szady, Julia Stancelewska, Aleksandra Gromadowska. Trener: Michal Masek.

Radomka: Natalia Murek, Kornelia Moskwa, Marta Łyczakowska, Hilary Johnson, Martyna Świrad, Monika Gałkowska – Maria Stenzel (libero) oraz Klaudia Nowakowska, Adrianna Rybak-Czyrniańska, Angelika Gajer. Trener: Stefano Micoli.

Wyniki i skróty meczów 6. kolejki Tauron Ligi:

2023-11-08: Grupa Azoty Akademia Tarnów – ITA Tools Stal Mielec 3:0 (25:16, 25:14, 27:25)

2023-11-10: UNI Opole – PGE Rysice Rzeszów 0:3 (20:25, 19:25, 19:25)

2023-11-11: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Energa MKS Kalisz 3:1 (23:25, 25:22, 25:15, 25:13)

2023-11-11: Grot Budowlani Łódź - Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:14, 25:23, 25:20)

2023-11-12: Grupa Azoty Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź 2:3 (25:13, 19:25, 23:25, 25:15, 15:17)

2023-11-13: #VolleyWrocław - MOYA Radomka Radom 1:3 (21:25, 24:26, 29:27, 17:25).

WYNIKI I TABELA TAURON LIGI SIATKAREK

RM, Polsat Sport