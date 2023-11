Hubert Hurkacz rozpoczął swoją grę na turnieju ATP Finals! Polak we wtorek 14 listopada zagrał pokazowego seta, w którym naprzeciwko niego stanął Taylor Fritz.

We wtorek drugi raz w tym roku na kort podczas imprezy w Turynie wyszedł Stefanos Tsitsiapas. Jego przeciwnikiem był Holger Rune. Grek był w stanie rozegrać zaledwie trzy gemy, po czym skreczował. To oznacza, że do rywalizacji w stolicy Piemontu wkroczył Hurkacz, który wcześniej pełnił funkcję rezerwowego.

ZOBACZ TAKŻE: Obłędne zarobki Igi Świątek! Wyprzedziła legendy

Chwilę po przerwaniu starcia Tsitsipas - Rune na kort wyszedł Hurkacz. Polak rozegrał pokazowego seta, podczas którego jego oponentem był Taylor Fritz, który do Turynu przybył z kontuzją. Amerykanin przez widoczny uraz nie prezentował się najlepiej na korcie. Polak bez większych problemów przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, przegrywając w całym secie trzy gemy.

Warto przypomnieć, że Hurkacz podczas ATP Finals rozegra jeden mecz o punkty. Wrocławianin wybiegnie na kort w czwartek 16 listopada. Jego przeciwnikiem będzie obecny lider rankingu ATP - Novak Djoković. Należy zaznaczyć, że Hurkacz nie ma już szans na awans do półfinału imprezy.