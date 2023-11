Kim Kardashian odpowiedziała legendzie tenisa! Poszło o zdjęcie na korcie

Kardashian we wrześniu tego roku opublikowała na swoich mediach społecznościowych zdjęcie, które zachwyciło sportowych kibiców. Na jej profilu na Instagramie pojawiła się fotografia, na której w różowym stroju i z tenisową rakietą w ręce przechadza się po korcie. Prawie dwa miliony osób zareagowały na post celebrytki.

Na temat fotografii wypowiedziała się również Serena Williams. Legendarna tenisistka opublikowała komentarz pod zdjęciem Kardashian.

"Dosłownie nie tak trzyma się rakietę. Najwyraźniej muszę dać ci lekcje" - napisała 23-krotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych.

Teraz Kardashian teraz odpowiedziała na zaczepkę Williams. Wypowiedziała się na ten temat podczas rozmowy z GQ opublikowanej na platformie Youtube.

- Po pierwsze, to przechodziłam z jednej strony kortu do drugiej. Czy w takim przypadku również muszę trzymać rakietę w konkretny sposób? W tym momencie byłam również poza placem gry. Mimo to i tak czekam. Lekcja z najlepszą zawodniczką wszechczasów byłaby wspaniała - powiedziała.

Kim Kardashian to amerykańska modelka, aktorka i celebrytka. Sławę zyskała przede wszystkim za sprawą występów w reality show, w którym brała udział ze swoją rodziną. Na swoim koncie na Instagramie zgromadziła ogromną liczbę obserwujących. Jej poczynania na tej platformie śledzi ponad 350 milionów osób.

AA, Polsat Sport