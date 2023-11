Już od pierwszej wymiany było widać, że Djoković bardzo pewnie czuje się na korcie. Bezpośrednio przekładało się to na grę Serba, który bez większych problemów bronił swoich serwisów. Lider rankingu ATP kilka razy był blisko przełamania oponenta.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek znowu wsparła Ukrainę. "Przekazała nam bardzo dużą kwotę"

Sytuacja zmieniła się jednak w 11. gemie pierwszego seta. To właśnie wtedy Sinner przełamał Serba. Djoković podczas tej partii nie był zadowolony z kibiców w Turynie, którzy głośno wiwatowali po każdym jego błędzie. Triumf w gemie serwisowym rywala pozwolił Włochowi przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę w pierwszym secie (7:5).

Kolejna część tego pojedynku również była bardzo wyrównana. Żaden z zawodników nie potrafił znaleźć sposobu, aby wykorzystać błędy oponenta. Przez to o wyniku seta musiał zadecydować tie-break. Chłodniejszą głowę zachował pierwszy tenisista świata, który wygrał emocjonującą partię 7:5.

Sinner świetnie prezentował się na korcie. Wiele jego zagrać było nagradzanych przez fanów brawami. Od czasu do czasu do aplauzu przyłączał się sam Djoković. To wystarczyło, by w szóstym gemie trzeciego seta przełamać 36-latka. Szczęście zawodnika z Półwyspu Apenińskiego nie trwało jednak długo. Już po chwili Serb wygrał gema serwisowego swojego przeciwnika, a następnie doprowadził do wyrównania.

Kibice zgromadzeni na trybunach hali w stolicy Piemontu mogli znowu oglądać rywalizację w tie-breaku. Tym razem triumfował Sinner (7:2), zapewniając sobie zwycięstwo w meczu.

Warto przypomnieć, że ostatnim przeciwnikiem Serba podczas fazy grupowej ATP Finals będzie Hubert Hurkacz. Polak zajął miejsce kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa. Należy jednak przypomnieć, że wrocławianin nie ma już szansy, by awansować do półfinału imprezy. Starcie Djokovicia i Polaka zaplanowane jest na czwartek 16 listopada. Natomiast kolejnym rywalem Sinnera będzie Holger Rune.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Novak Djoković - Jannik Sinner 5:7, 7:6 (7-5), 6:7 (2-7)