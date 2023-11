Zdecydowana zapowiedź pretendenta. "Chcę to zrobić dla córeczki"

Przygotowujący się do walki o tymczasowy pas mistrzowski Babilon MMA w wadze średniej Filip Tomczak (10-4-1) uważa, że jego szansa nadchodzi w doskonałym momencie. 24 listopada poznański fighter zmierzy się z Adrianem „Aresem” Błeszyńskim (10-6-1) w walce wieczoru gali Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej. – Niebawem narodzi się moja córeczka. To dla mnie dodatkowa motywacja – zapewnia Tomczak. Bilety na galę dostępne w serwisie Eventim, transmisja na kanałach grupy Polsat.

Ostatnie półtora roku to prawdziwe sportowe odrodzenie Filipa Tomczaka. 32-letni zawodnik związany z klubami MMA Devil oraz Ankos MMA w bardzo dobrym stylu wygrał trzy walki, pokonując kolejno Mateusza Janura (decyzją sędziów), Michała „Zająca” Balcerczaka (duszenie zza pleców w 2. rundzie) i podwójnego mistrza belgijskiej organizacji SHC Maartena Woutersa (KO w 2. rundzie).

Wcześniej Tomczak przegrywał przed czasem krajowe starcia z Bartłomiejem Gładkowiczem i Pawłem Pawlakiem oraz zaliczył punktową porażkę i remis w wyjazdowych występach dla czeskiej federacji Oktagon MMA, ale nigdy nie został skreślony przez Babilon MMA.

– Widziałem zawsze jego serce do walki, poświęcenie i potencjał. W końcu coś zaskoczyło i Filip wskoczył na wyższy poziom. To on sam swoją determinacją wywalczył sobie prawo stoczenia pojedynku o ten pas – tłumaczył matchmaker Artur Gwóźdź.



– Znam siebie i wiem, że łatwo nie odpuszczam. Tę szansę zawdzięczam sobie i wspaniałym ludziom, którzy są wokół mnie. Cieszę się, że dostałem taką walkę i zapewniam, że podchodzę do niej tak samo poważnie jak do poprzednich występów – powiedział Filip Tomczak. – Myślę, że 32 lata to idealny czas na to wyzwanie. Doświadczenie i wigor jest, mam też dla kogo to robić, niebawem narodzi mi się córeczka. To dodatkowa motywacja, by wygrać i zarabiać pieniądze. Zapraszam wszystkich kibiców na mistrzowską walkę z Adrianem Błeszyńskim i zapewniam, że damy wspaniałe sportowe widowisko!



Karta walk gali Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej:



Walka o tymczasowy pas w wadze średniej (do 84 kg):



5 x 5 min – Adrian "Ares" Błeszyński (10-6-1) vs Filip Tomczak (10-4-1)



Walka eliminacyjna do pasa w wadze piórkowej (do 66 kg):



3 x 5 min – Kamil Warzybok (5-2) vs Paweł „Polish Eagle” Polityło (7-4)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel „SamKO” Vogt (4-2) vs Jarosław Lech (10-8)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):



3 x 5 min – Sylwester Kołecki (4-0) vs Przemysław Wełnicki (0-1)



Walka K1 w limicie wagowym do 77 kg:



3 x 3 min – Rafał Dudek (30-17) vs Štěpán „Sika” Guba (31-13)



Walka w wadze muszej (do 57 kg):



3 x 5 min – Katarzyna Sadura (5-5) vs Marie Loiseau (5-4)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):



3 x 5 min – Paweł Oleszczuk (2-0) vs Michał Rudzki (1-0)

Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):



3 x 3 min – Yehor Oliynyk vs Jerzy Trudnowski



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):



3 x 3 min – Jakub Zieliński vs Kamil Drzymała

