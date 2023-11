Rekordowa liczba polskich mityngów w cyklach World Athletics Continental Tour 2024

W sezonie 2024 w cyklu World Athletics Continental Tour znajdzie się aż dziewiętnaście polskich wydarzeń. To nie tylko mityngu rozgrywane na stadionach, ale także imprezy przełajowe, chodziarskie, wielobojowe i halowe.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie problemy Skry! "Brakuje nam zawodników"



– Rynek polskich mityngów lekkoatletycznych rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy zaledwie 3-4 niezłe wydarzenia w roku, a teraz jest ich zdecydowanie więcej. To cieszy, bo to szansa dla miast na promocję, ale też okazja dla zawodników do startu w dobrze obsadzonych zawodach z przyzwoitymi warunkami finansowymi – przyznaje wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, który sam szefuje dwóm dużym imprezom, czyli Orlen Cup w Łodzi i memoriałowi Kusocińskiego.



Grono polskich imprez znajdujących się w kalendarzach cyklów międzynarodowych uzupełnia zaliczany do Diamentowej Ligi 15. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Ten najbardziej prestiżowy z krajowych mityngów odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie 25 sierpnia.



– W minionym sezonie byliśmy drugim najlepszym mityngiem na świecie. Na kolejne sezony stawiamy sobie niemniej ambitne wyzwania jeśli chodzi o poziom sportowy – przyznaje dyrektor wydarzenia Marcin Rosengarten.



Jak zauważa prowadzący w serwisie X profil Athletics News Tomasz Spodenkiewicz możliwość startu na dobrze punktowanych zawodach w kraju jest bardzo cenna w kontekście walki o kwalifikację do przyszłorocznych mistrzostw Europy w Rzymie i zmagań olimpijskich w Paryżu.



– Kiedyś polscy lekkoatleci musieli wyjeżdżać za granicę, by startować w dobrych mityngach. Teraz to zawodnicy z innych krajów przyjeżdżają na dobrze obsadzone zawody do Polski. Tak duża liczba imprez wysokiej rangi w naszym kraju cieszy tym bardziej w roku olimpijskim. Współcześnie punkty rankingowe są kluczowe w kwalifikacjach na imprezy mistrzowskie – zauważa Spodenkiewicz.



Pierwszym wydarzeniem z cyklu World Athletics Continental Tour w sezonie 2024 w Polsce będzie halowy mityng ORLEN Cup, który 27 stycznia odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie.

Informacja prasowa