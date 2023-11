Czwarty tie-break, czwarty przegrany! Siatkarze PSG Stali ulegli Asseco Resovii

PSG Stal Nysa przegrała z Asseco Resovią 2:3 w meczu 6. kolejki PlusLigi. Siatkarze z Nysy rozegrali czwarty tie-break w obecnym sezonie i po raz czwarty go przegrali. Rzeszowianie odnieśli czwarte ligowe zwycięstwo.

W środkowej części premierowej partii wyraźną przewagę uzyskali skuteczniejsi w ataku rzeszowianie (8:13). Gospodarze gonili wynik, złapali kontakt (15:16), a ważną rolę w odrobieniu strat odegrała zagrywka. Po asie Remigiusza Kapicy było 21:21, a w końcówce po dwóch mocnych serwisach Michała Gierżota Stal miała piłkę setową (24:23), ale nie wykorzystała szansy. Seta wygrali goście, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Stephen Boyer (24:26).

Zobacz także: Słynny siatkarz rozegrał 200. mecz w PlusLidze! To był jego popis (WIDEO)

W drugiej odsłonie, po wyrównanym początku (8:8), znów przewagę uzyskała ekipa z Rzeszowa (10:13). Gospodarze odrabiali straty (15:15, 18:18), a w końcówce przejęli inicjatywę. Byli skuteczniejsi w ataku, wykorzystywali problemy rywali z przyjęciem. Dominik Kramczyński posłał asa na wagę piłki setowej (24:21), a zepsuta zagrywka rywali dała Stali brakujący punkt (25:22).

Gra obu ekip w trzecim secie falowała. Udanie otworzyli go gospodarze (8:4), ale przegrali cztery kolejne akcje. Szybko odbudowali przewagę po punktowej serii (13:9), rzeszowianie i tym razem wyrównali – po asie Jakuba Kochanowskiego było 15:15. Stal znów odskoczyła rywalom (20:17) i rozegrała końcówkę po swojej myśli. Wynik na 25:21 ustalił skutecznym atakiem Gierżot.

Na początku czwartej odsłony groźnie wyglądającego urazu doznał Nicolas Zerba, który przy stanie 2:3 musiał opuścić boisko. Osłabienie gospodarzy wykorzystali rywale, którzy uzyskali przewagę (7:11). W kolejnych akcjach rzeszowianie utrzymywali punktowy dystans (14:17, 16:21) i pewnie zmierzali do tie-breaka. Wygraną w tej części meczu przypieczętowali punktowym blokiem (17:25).

Tie-breaka lepiej rozpoczęli dobrze dysponowani w polu serwisowym rzeszowianie, którzy wypracowali sobie cztery oczka zaliczki przy zmianie stron. Po niej wynik jeszcze bardziej się rozjechał (4:10). Gospodarze zerwali się do walki, zmniejszyli różnicę do trzech oczek (9:12), później do dwóch (11:13), ale nie wykorzystali szansy i blok dał rywalom piłkę meczową. W kolejnej akcji Klemen Cebulj zakończył rywalizację mocnym uderzeniem (11:15).

Skrót meczu Stal - Resovia:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Michał Gierżot (24), Remigiusz Kapica (15), Dominik Kramczyński (12), Wojciech Włodarczyk (10) – PSG Stal; Torey DeFalco (22), Stephen Boyer (19), Klemen Cebulj (15), Jakub Kochanowski (12) – Asseco Resovia. Sporo błędów w polu zagrywki (Stal – 29; Resovia – 21). W barwach PSG Stali po raz pierwszy zagrał Maciej Muzaj. MVP: Torey DeFalco (19/31 = 61% skuteczności w ataku + 3 bloki).

PSG Stal Nysa – Asseco Resovia 2:3 (24:26, 25:22, 25:21, 17:25, 11:15)

Stal: Tsimafei Zhukouski, Zouheir El Graoui, Nicolas Zerba, Remigiusz Kapica, Michał Gierżot, Dominik Kramczyński – Kamil Szymura (libero) oraz Kamil Kosiba, Maciej Muzaj, Wojciech Włodarczyk, Konrad Jankowski. Trener: Daniel Pliński.

Resovia: Fabian Drzyzga, Torey DeFalco, Jakub Kochanowski, Stephen Boyer, Klemen Cebulj, Karol Kłos – Paweł Zatorski (libero) oraz Jakub Bucki, Adrian Staszewski, Yacine Louati, Michał Kędzierski, Krzysztof Rejno. Trener: Giampaolo Medei.

Wyniki meczów 6. kolejki PlusLigi:

2023-11-14: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – GKS Katowice 3:1 (28:26, 25:15, 21:25, 25:23)

2023-11-14: PGE GiEK Skra Bełchatów – Trefl Gdańsk 1:3 (24:26, 26:28, 25:20, 16:25)

2023-11-15: PSG Stal Nysa – Asseco Resovia Rzeszów 2:3 (24:26, 25:22, 25:21, 17:25, 11:15)

2023-11-15: Indykpol AZS Olsztyn – Exact Systems Hemarpol Częstochowa (środa, godzina 18.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-15: Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin (środa, godzina 21.00; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-16: Jastrzębski Węgiel – Enea Czarni Radom (czwartek, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-16: MKS Ślepsk Malow Suwałki – KGHM Cuprum Lubin (czwartek, godzina 18.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-16: Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów (czwartek, godzina 21.00; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport