ATP Finals w Turynie: Jannik Sinner - Holger Rune. Relacja i wynik na żywo

Czas na wielkie emocje związane z kolejnym spotkaniem w ATP Finals w Turynie. Już o godz. 21:00 na kort wyjdą Jannik Sinner i Holger Rune. Obaj zawodnicy mają jeszcze szanse na awans, ale do tego potrzebny jest nie tylko korzystny wynik dla Norwega w meczu z Włochem, ale również wygrana Huberta Hurkacza z Novakiem Djokovicem.

Najpierw przyjrzyjmy się jednak sytuacji w tabeli, bo ta jest równie sensacyjna, co scenariusze na czwartkowy wieczór. Sinner prowadzi w grupie A po wygranych ze Stefanosem Tsitsipasem oraz Novakiem Djokovicem. Nieco gorzej wygląda sytuacja Norwega, który przegrał z Serbem i pokonał Greka. Jak zatem prezentują się poszczególne scenariusze?



Jeżeli Sinner pokona Rune to niezależnie od wyniku meczu Hurkacza z Djokoviciem, do półfinału awansują Włoch i Serb. To jednak tylko jeden z pięciu wariantów. Najbardziej sensacyjny z nich to ten, w którym Polak pokona lidera rankingu, a Duńczyk odprawi z kwitkiem reprezentanta gospodarzy. Wtedy najbardziej utytułowany tenisista w historii będzie mógł pakować walizki do domu! Czy taki scenariusz wydarzy się w Turynie? Przekonamy się już wieczorem.



Relacja i wynik na żywo meczu Sinner - Rune od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport