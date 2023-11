Śliwka dosadnie o reprezentacji Polski. "Ja bym nic nie znaczył"

Aleksander Śliwka został nominowany w plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat na Najlepszego Sportowca Roku. Zawodnik zauważył, że to wyróżnienie nie tylko dla niego, ale i całej reprezentacji Polski, bez której on sam niewiele mógłby zrobić.

Przyjmujący reprezentacji i Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle podkreślił, że nie jest jedyną osobą, która mogłaby otrzymać nominację. Co więcej, stwierdził, że gdyby nie wsparcie kolegów, on sam niewiele mógłby zdziałać.

- To ogromna duma znaleźć się w tak zaszczytnym gronie. To wielkie wyróżnienie, jednak moim dominującym uczuciem jest zakłopotanie. Wielu z nas zasłużyło, by się tu znaleźć, bo mają równie duże osiągnięcia. W siatkówce jako sporcie zespołowym ja nic bym nie znaczył, gdyby nie moi koledzy z drużyny i sztab szkoleniowy. Jest to wyróżnienie dla całej męskiej siatkówki - powiedział Śliwka.

2023 rok był najlepszym w historii reprezentacji. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali wszystko, co mogli: Ligę Narodów, mistrzostwa Europy oraz kwalifikacje olimpijskie. Śliwka wraz z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle po raz trzeci z rzędu zwyciężył też w Lidze Mistrzów.

- To był wspaniały rok. Udało się osiągnąć wiele w siatkówce klubowej, jak i reprezentacyjnej. Z pewnością zapamiętam go do końca życia, choć mam nadzieję, że najlepsze dopiero przed nami i to rok 2024 będzie tym, który najbardziej zapamiętamy z sukcesów reprezentacji. Wiemy, jak wielu wspaniałych przeciwników będziemy mieć. Wszyscy na igrzyskach będą chcieli zaprezentować się jak najlepiej i przygotują najlepszą formę. Mamy nadzieję, że postęp, który wykonaliśmy w ostatnich latach, wyniki jakie osiągamy - będziemy umieli powtórzyć w przyszłym roku - dodał.

Wśród nominowanych znaleźli się też inni reprezentanci siatkówki: Magdalena Stysiak oraz Michał Brył i Bartosz Łosiak. Panowie zdobyli historyczny medal mistrzostw świata w Cancun, a panie wywalczyły pierwszy od 16 lat awans na igrzyska olimpijskie. Zajęły także trzecie miejsce w Lidze Narodów.

- Cieszę się, że (w zestawieniu) jest Magda jako przedstawicielka kadry kobiet, które również osiągnęły w tym roku wielkie sukcesy oraz para z siatkówki plażowej, bo warto mówić o ich wielkim sukcesie na mistrzostwach świata i pierwszym medalu na tej imprezie - zakończył.

Karolina Potrykus, Polsat Sport